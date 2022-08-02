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【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國

精明消費 18:44 2022/08/02

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香港潑水節重磅回歸，今年將於8月5至9日在荔枝角 D2 Place舉行，聚集多個泰國品牌，逾10項泰味活動推出，包括工作坊、市集、占卜活動以及美食展，現場還可租借傳統泰式服飾打卡，與朋友在街頭大玩水戰派對，體驗泰國文化，夏日消暑必去！

「香港潑水節」係由一班香港土生土長、熱愛泰國文化、以Vita為首的「泰二代」籌辦，旨在於泰國新年期間向香港及旅客推廣泰國文化，與在港的泰國人一同慶祝新年，多元文化及種族共融。

    點擊圖片放大
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香港潑水節 Songkran HK
日期 ： 2022年8月5日至9日
時間 ： 2022年8月5日：下午4時至晚上8時；2022年8月6日-8月9日：中午12時至晚上8時
地點 ： 荔枝角
泰國巿集 ： D2 PLACE ONE 2 樓 The Space
文化活動 ： D2 PLACE TWO 地下 The Garage 
水戰派對 ： 長義街及Rooftop Garden（8月7日）
活動詳情網站 ：按此
 

 

責任編輯：梁政琪

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