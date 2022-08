【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國

香港潑水節重磅回歸,今年將於8月5至9日在荔枝角 D2 Place舉行,聚集多個泰國品牌,逾10項泰味活動推出,包括工作坊、市集、占卜活動以及美食展,現場還可租借傳統泰式服飾打卡,與朋友在街頭大玩水戰派對,體驗泰國文化,夏日消暑必去!



「香港潑水節」係由一班香港土生土長、熱愛泰國文化、以Vita為首的「泰二代」籌辦,旨在於泰國新年期間向香港及旅客推廣泰國文化,與在港的泰國人一同慶祝新年,多元文化及種族共融。

香港潑水節 Songkran HK

日期 : 2022年8月5日至9日

時間 : 2022年8月5日:下午4時至晚上8時;2022年8月6日-8月9日:中午12時至晚上8時

地點 : 荔枝角

泰國巿集 : D2 PLACE ONE 2 樓 The Space

文化活動 : D2 PLACE TWO 地下 The Garage

水戰派對 : 長義街及Rooftop Garden(8月7日)

活動詳情網站 :按此