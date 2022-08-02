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【收息股】和記電訊兩日跌15% 電訊股會賺息蝕價嗎？專家︰中移動逾8厘股息率買得過

收息攻略 18:07 2022/08/02

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和記電訊 （00215） 因特別息落空，近兩日累計大跌15%。電訊股作為高息之選，投資者最不願看見的是股價波動。綜合目前8隻中港電訊股，和電的股息率雖然仍有逾6厘，但無論以現價股息率，抑或彭博的明年預測股息率，和電都是最低的。另有兩隻股價較穩陣，而彭博的明年預測股息率高達10厘。

■高息電訊股之選■

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香港寬頻 （01310） 及中電信 （00728） 的明年預測股息率都有10厘，而最穩陣的當屬大藍籌中移動 （00941） ，以現價計已有逾8厘股息。

耀才證券研究部總監植耀輝Stanley表示，暫不太建議買入和電，因其股價大跌的原因，正正是集團未有派發特別息令投資者失望，加之本身息率及估值亦不算吸引。

當考慮到是否有其他電訊股值得入手時，Stanley表示，論業務穩定性和息率，中國移動屬可考慮範圍，其業務雖然不抱太大期望，但穩定性高，加上現金流強以及未來息率仍吸引，故仍可視爲長綫吸納並持有之選。第一上海首席策略師葉尚志亦表示，中國移動息口達至8厘，且業務穩健，適合考慮用於收息。

 

＝＝＝＝＝

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