【高息定存】英鎊2周升3% 憧憬大幅加息 短期英鎊定存最高逾13厘

英倫銀行下周議息，或會是27年來首次加息0.5厘，英鎊近期走強，自7月中的低位後，兌美元至今已升至1.22，兌港元亦升至近9.6，近2周累升約3%。若想趁加息預期，短期兌換英鎊賺息，最高可達13.88厘，有以下選擇。

1週英鎊定存普遍逾10厘

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1個月英鎊定存最高2.5厘

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由於1星期存期，實際賺息不算多，所以銀行普遍給出逾10厘年息，最高為富邦的13.88厘，以該行起存額10萬港元等值計算，假設匯價不變，1星期可賺息約270港元。而1個月存期而言，最高為信銀國際的2.5厘。

不過需留意，市場有時會sell on fact，例如今日澳洲央行宣布加息0.5厘，由於市場已有預期，所以澳元今日跌逾1%。事實上，由於英鎊過去兩周累計了一定升幅，英鎊今天都跌了約0.4%。

分析︰市場大致己消化加息0.5厘的預期

華僑永亨銀行表示，英鎊兌美元的上升動力近日明顯增加，並曾突破50天移動平均線1.2211水平。然而，估計在英國央行貨幣政策會議結果之前，市場對英鎊滙價將保持謹慎觀望態度。按目前的情況來看，市場已經大致上消化了該央行50個基點的預期。由於此前英國央行行長 Andrew Bailey 的演講中曾提及將公佈有關進一步減少持有英國國債計劃上的細節。因此，除了加息的選項外，英國央行會否於8月的會議給出更多有關主動出售英債的細節和相關數字，也值得關注。

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