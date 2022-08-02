【品味投資】加密市場崩盤 Rolex買家變賣家？有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力！

加密貨幣市場於今年年初大幅上升，不少加密貨幣投資者都因此獲利，繼而購買各類的奢侈品。不過，在今年5月至6月期間，加密貨幣市場崩盤，令大部分投資者虧損離場，加上美國加息令人擔心會否影響手錶價格。有外國媒體指出，加密貨幣崩盤可以解決勞力士和百達翡麗品牌難以購入的問題，而著名手錶交易平台Chrono24認為手錶的價格是受到基本供求問題所至。

加密市場崩盤紓緩供應緊張

據彭博報道，加密貨幣市場的崩盤，可以紓緩在二手手錶市場上最受熱捧款式的供應量，同時壓低一直難以入手的勞力士和百達翡麗的手錶價格。當中引述手錶買賣平台Chrono24的電郵，指出近日加密貨幣市場的低迷影響了勞力士和百達翡麗的供應和定價，而該平台現時有超過50萬隻手錶正在上架出售，主要原因是加密貨幣市場大幅上升時，奢侈品市場出現了新一批的買家，導致當時一些型號出現大幅上漲。不過，由於現時加密貨幣市場崩盤，令這一批新買家有機會成為二手手錶的新賣家。

外國媒體Robb Report引述Chrono24聯合首席執行官Tim Stracke指，現時一些主要型號的手錶價格確實正在下跌，但這個跌幅更多與供應和需求有關，而不太與外界認為的高通脹、加密貨幣崩盤、烏克蘭戰爭等因素。不過他認同加息有影響，「在利率為零的時候，大家或許會把金錢投放在手錶市場上，但若然隨着利率上升，大家則會慢慢選擇有現金流的投資工具上。」

跌價後仍高於標價4倍多

報道亦引述二手手錶經銷商SwissWatchExpo首席執行官兼創始人Eugene Tutunikov的觀點，指出美國加息雖然會影響手錶市場價格，但他以勞力士白色地通拿型號116500LN為例，雖然它的最高價格是4.6萬美元，現時價格亦低於3.5萬美元，價格調整幅度約為25%，但目前價格仍遠高於零售價。以Chrono24平台數據為例，百達翡麗Nautilus 5711A的零售價為3.5萬美元，而其價格在今年第一季度為24萬美元，現時則跌至19萬美元左右，證明即使跌價其價格仍然高於標價的４倍多。

另外，Stracke指一些手錶型號在二手市場仍然上升，例如歐米茄（Omega）的超霸系列的所有型號的需求和價格都有顯著上升，原因是因為早前Swatch與Omega合作推出Moonswatch而大受歡迎。

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責任編輯：區祖飛

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