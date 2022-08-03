【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿 精明消費 10:30 2022/08/03 分享： 分享： 稻香晚市皇子乳鴿，每2個人就可以優惠價9.9元叫一隻皇子乳鴿（星期六、日及公眾假期每隻38元），嘆盡鴿級享受！ 優惠時間：星期一至五 (六日及公衆假期不適用) 晚上5:30-8:30 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 今日 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 2022/08/02 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 2022/08/02 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購 2022/08/02 【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 2022/08/02 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 著數優惠 經濟 香港