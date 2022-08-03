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【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿

精明消費 10:30 2022/08/03

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稻香晚市皇子乳鴿，每2個人就可以優惠價9.9元叫一隻皇子乳鴿（星期六、日及公眾假期每隻38元），嘆盡鴿級享受！

優惠時間：星期一至五 (六日及公衆假期不適用) 晚上5:30-8:30

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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