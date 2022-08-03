【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿

稻香晚市皇子乳鴿，每2個人就可以優惠價9.9元叫一隻皇子乳鴿（星期六、日及公眾假期每隻38元），嘆盡鴿級享受！

優惠時間：星期一至五 (六日及公衆假期不適用) 晚上5:30-8:30

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App