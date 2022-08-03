【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 精明消費 09:00 2022/08/03 分享： 分享： 即日起至8月19日，預售月餅券，蓮蓉類65折，雙黃蓮蓉月$233(原價：$358）；伍仁類83折，伍仁金腿月$355(原價：$428）。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 2022/08/02 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 2022/08/02 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購 2022/08/02 【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 2022/08/02 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 【七夕好去處】七夕打算去邊過？4大約會活動推介 2022/08/01 【七夕好去處】七夕打算去邊過？4大約會活動推介 香港 經濟 月餅