【理財調查】22%港人不能清繳賬單及貸款 憂慮高通脹 45%減非必要開支

雖然本港已揮去第五波疫情的陰霾，失業率亦見回落，但最新的調查顯示，每5個香港人當中，有超過1個預計無法清繳賬單或貸款，比率雖按季下降，但仍然高企，反映疫情對經濟造成的影響仍然持續，而且大部分消費者（95%）均表示對目前的通脹率感到憂慮，導致過半數（57%）受訪者表示會改變消費習慣。

消費者信貸資料機構環聯發佈最新一季的《消費者脈搏研究報告》，該機構於2022年5月26日至6月15日期間訪問了1,006名本港消費者。22%受訪者預計不能全數清繳最少一份目前的賬單及貸款，第一季的比例為27%。

環聯《消費者脈搏研究報告》





















家庭財政狀況變差

消費者信心在第二季跌至新低，並低於自2021年第二季以來之前幾波疫情的復甦期。不足四分之一（22%）受訪者認為家庭財政狀況較預期為佳，與過去數季相比顯著下降。對家庭未來12個月的財政狀況感到樂觀的消費者亦下跌至32%。

有29%受訪者表示過去3個月家庭收入有所下降，第一季為26%；僅19%表示過去3個月家庭收入上升，而第一季為34%。至於預期未來12個月家庭收入會維持不變或下降的，有69%，而第一季為57%。

於本季對通脹表示憂慮的消費者高達95%，創下自調查首次（2021年第三季）設立這條問題以來的新高。

憂慮通脹的比率達95%新高 逾半受訪者會改變消費習慣

超過半數受訪者（55%）表示過去三個月減少或取消家庭開支，同時間大部分受訪者（77%）無計劃在來季增加非必要個人開支，較2021年尾有所增長，非必要個人開支例子包括外出用餐及旅行。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，第五波疫情仍然對家庭收入造成持續的影響，但消費者對通脹的憂慮加劇亦令市場情況變得更加複雜。這是由宏觀經濟環境及環球金融市場事件所引發，例如聯儲局加息，以及本地物價上漲，包括油價上升。

消費者除了擔心自己的財政狀況是否穩健外，亦對申請信貸是否會獲批失去信心，並因而認為獲得信貸及貸款產品的渠道不足。雖然認為定期監察信貸狀況具重要性的消費者達95%，但只有44%的消費者相信自己擁有充足的渠道獲取信貸及貸款產品。另外，只有58%的消費者認為若要申請信貸或貸款產品會獲得批核。

張家龍認為，最新的調查反映了普及金融（financial inclusion）在香港現時發展的情況，並顯示相當一部分消費者認為自己沒有足夠的可用信貸或貸款產品，並認為自己無法獲得申請批核。針對問題的最好解決辦法是消費者主動管理信貸，並提升自己的信貸評級以獲取他們所需要信貸產品。

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