【NFT】Tiffany & Co於8月5日發售「NFTiffs」通行證　NFT可換成實物吊墜　每個約售37萬元

受年輕人歡迎的珠寶品牌Tiffany & Co日前宣布將於8月5日推出限量250張的NFT通行證「NFTiff」，每張的售價為30 ETH（約37.1萬港元），而且僅限 CryptoPunks 持有者購買。CryptoPunks NFT持有者將於日後獲得由Tiffany & Co.設計師製作設計的 CryptoPunks 吊墜。

實物吊墜將以30粒寶石製成

Tiffany & Co官網指，將會於香港時間8月5日晚上10時正開售「NFTiff」通行證，而是次只會推出250個，每名客戶最多可以購買3個「NFTiff」，每個定價為30ETH，按8月2日的匯率約為37.1萬港元。「NFTiff」通行證只限CryptoPunks持有者購買，他們購買後可使用該NFT兌換成實物吊墜，而Tiffany的設計師將依照買家的CryptoPunk為原型進行吊墜設計和製作。每件作品將使用至少30粒寶石和鑽石來創建對原始NFT藝術具有最高保真度的定制設計，寶石的例子包括但不限於藍寶石、紫水晶和尖晶石。吊墜的尺寸會按NFT而定，長度大約30毫米，寬度則約20至30mm。同時，吊墜將根據NFT的調色板採用18K玫瑰金或黃金製成。

至於實物的交付日期，Tiffany & Co表示吊墜預計會於2023年初交付，而實物將會包含真品證書，以及Tiffany & Co的簽名包裝。有興趣購買的朋友，可以使用官方建議的電子錢包，包括Meta Mask、Coinbase Wallet或Trust Wallet。

■「NFTiff」實物相片■

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責任編輯：區祖飛

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