  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】Tiffany & Co於8月5日發售「NFTiffs」通行證　NFT可換成實物吊墜　每個約售37萬元

個人增值 13:26 2022/08/02

分享：

分享：

受年輕人歡迎的珠寶品牌Tiffany & Co日前宣布將於8月5日推出限量250張的NFT通行證「NFTiff」，每張的售價為30 ETH（約37.1萬港元），而且僅限 CryptoPunks 持有者購買。CryptoPunks NFT持有者將於日後獲得由Tiffany & Co.設計師製作設計的 CryptoPunks 吊墜。

實物吊墜將以30粒寶石製成

Tiffany & Co官網指，將會於香港時間8月5日晚上10時正開售「NFTiff」通行證，而是次只會推出250個，每名客戶最多可以購買3個「NFTiff」，每個定價為30ETH，按8月2日的匯率約為37.1萬港元。「NFTiff」通行證只限CryptoPunks持有者購買，他們購買後可使用該NFT兌換成實物吊墜，而Tiffany的設計師將依照買家的CryptoPunk為原型進行吊墜設計和製作。每件作品將使用至少30粒寶石和鑽石來創建對原始NFT藝術具有最高保真度的定制設計，寶石的例子包括但不限於藍寶石、紫水晶和尖晶石。吊墜的尺寸會按NFT而定，長度大約30毫米，寬度則約20至30mm。同時，吊墜將根據NFT的調色板採用18K玫瑰金或黃金製成。

至於實物的交付日期，Tiffany & Co表示吊墜預計會於2023年初交付，而實物將會包含真品證書，以及Tiffany & Co的簽名包裝。有興趣購買的朋友，可以使用官方建議的電子錢包，包括Meta Mask、Coinbase Wallet或Trust Wallet。

■「NFTiff」實物相片■

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : NFT

最新專欄文章 更多

【元宇宙】中移動香港進軍元宇宙　首個虛擬代言人將於Facebook與觀眾玩有獎遊戲
今日
【元宇宙】中移動香港進軍元宇宙　首個虛擬代言人將於Facebook與觀眾玩有獎遊戲
【NFT】古天樂主演《明日戰記》推1萬個NFT　首2,000個將於8月7日發售　預售價約1,670元
2022/08/01
【NFT】古天樂主演《明日戰記》推1萬個NFT　首2,000個將於8月7日發售　預售價約1,670元
【元宇宙】數字人30萬出租元宇宙地皮 百度世界大會玩出新花樣
2022/07/20
【元宇宙】數字人30萬出租元宇宙地皮 百度世界大會玩出新花樣
【NFT】UA亞洲聯合財務7月25日公開發售限量立體NFT　買家可獲神秘音樂會門票2張
2022/07/19
【NFT】UA亞洲聯合財務7月25日公開發售限量立體NFT　買家可獲神秘音樂會門票2張
【NFT】永明金融推限量版NFT　持NFT客戶下次投保享高達1,300元保費回贈
2022/07/12
【NFT】永明金融推限量版NFT　持NFT客戶下次投保享高達1,300元保費回贈
NFT 黃金 設計師 經濟 珠寶 設計 興趣

下一篇文章

【理財調查】22%港人不能清繳賬單及貸款 憂慮高通脹 45%減非必要開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】都會海逸酒店 推星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠
【消費優惠】都會海逸酒店 推星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠
【名品攻略】全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入　綠色手袋原來最保值！　
【名品攻略】全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入　綠色手袋原來最保值！　
【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢　立即收看！
【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢　立即收看！
【1萬元消費券】惠康、萬寧、7-Eleven推現金券優惠　於7-Eleven領八達通消費券可獲贈$6優惠券
【1萬元消費券】惠康、萬寧、7-Eleven推現金券優惠　於7-Eleven領八達通消費券可獲贈$6優惠券
【消費優惠】新地推全新「新地商場禮品卡」　恒生信用卡享高達660元限時折扣優惠
【消費優惠】新地推全新「新地商場禮品卡」　恒生信用卡享高達660元限時折扣優惠
今日理財筆記 - 工銀亞洲388天港元定存加至3.1厘　與富邦破頂息看齊（附3厘以上港元美元定存息）
工銀亞洲388天港元定存加至3.1厘　與富邦破頂息看齊（附3厘以上港元美元定存息）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款