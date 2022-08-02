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【月光族】61% 美國人成「月光族」 工資增長5% 月光族比例反增加

個人增值 12:17 2022/08/02

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根據美國最新調查顯示，持續高企的通貨膨脹率致使大部分美國人成爲月光族。即使人工相較於去年增長5.1%, 但通貨膨脹推高商品的價格，工資上升也難以使人們的生活變得寬鬆。

Fox Business引述Lending Club的數據顯示，在六月份，有61%的美國人（大概1.57億成年人）是月光族，相較於五月的58%有所增長，亦較去年的6月的55%持續增加。由此可見，隨時間的推移，數據在不斷上升。

年薪10萬及20萬美元以上  36%是月光族

從收入的層面分析發現，年薪20萬美元或以上的人士當中，36%的人士處於月光族狀態；而年薪10萬美元或以上的人士當中，仍然存在36%的月光族。

從儲蓄的層面分析，全體消費者的平均儲蓄額從五月的11,274美元降至六月的10,757美元,這個調查表示越來越多人士依靠信用卡來維持自己的日常生活，這是一種非常不樂觀的財富管理方式。

從各類生活所需品的價格層面分析，其中食物的價相較於過去一年上升10.4%，是1981年以來的最大增長；同樣與去年相比較，能源增長41.6%，是自1980年以來最大的年增長。新車價格同比上漲11.4%，二手車和卡車價格上漲7.1%，機動車零部件和設備價格上漲14.9%。直至最近，雖然天然氣的價格亦有所增長，但最近已見頂，開始呈現下降的趨勢。根據美國汽車協會的數據，截至週一，全國平均每加侖汽油價格跌至 4.21 美元，自上週以來下跌了14 美分。

 

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