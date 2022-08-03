【消費優惠】迪士尼樂園星期三7折優惠門票 都會海逸酒店8月份自助餐 低至85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港迪士尼樂園：星期三7折優惠門票 最平每位$440

即日起至9月28日，由klook獨家推出迪士尼星期三優惠門票，其中同行優惠低至7折。

成人門票：$500（原價$639）

2人同行：$940（原價$1,278）

3人同行：$1,371（原價$1,917）

4人同行：$1,760 （原價$2,556）

星期三優惠門票購買：按此

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2. 都會海逸酒店：8月份自助餐 低至85折

即日起至8月31日，憑Facebook優惠券，即可以低至85折價錢惠顧8月份西餐廳自助午餐及自助晚餐。

價錢：按此

電話：3160 6880

電郵：fnb.hpme@harbour-plaza.com

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3. 美心西餅：雪芳蛋糕17元/3件

即日起至8月4日，美心西餅分店限時優惠价17元3件雪芳蛋糕（原價：每件8元）。

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撰文：hket小編

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