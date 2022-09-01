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【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至9月1日）

收息攻略 18:24 2022/09/01

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第七批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限，保證息亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。

（更新至8月29日，加入最新銀債認購反應）

【銀債最新消息】

▶ 第7批銀債資料

年期：3年
認購時間：8月23日上午9時至９月2日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額350億元，可按情況加碼至450億元
保證回報：4厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
發行日期：9月14日

【相關文章：今年銀債認購反應如何？　整合各銀行及券商數據（資料不斷更新）（8月29日新增）
【相關文章：第七批銀債保底息不少於4厘　分析：有信心長者可認購20手（8月9日新增）

▶銀債認購資格

  • 持有有效香港身份證
  • 60歲或以上人士（1963年或之前出生）

▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率。

▶ 銀債認購途徑

  • 20間配售銀行
  • 27間指定證券經紀

【相關文章：富邦免8項收費銀行最多 花旗信銀上商「7免」（銀行優惠不斷更新）（8月24日更新）
【相關文章：券商認購銀債優惠一覽　邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）（8月23日更新）

▶與其他零售債券的回報比較

    點擊圖片放大

▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制

銀債不設二手市場

提前贖回

投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

▶ 注意事項

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

＝＝＝＝＝

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欄名 : 收息之選

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