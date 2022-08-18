【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月18日）

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【銀色債券2022】券商認購銀債優惠一覽 邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）
第七批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限，保證息亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。
（更新至8月18日，更新券商認購銀債優惠）
【銀債最新消息】
▶ 第7批銀債資料
年期：3年
認購時間：8月23日上午9時至９月2日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額350億元，可按情況加碼至450億元
保證回報：4厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
發行日期：9月14日
【相關文章：第七批銀債保底息不少於4厘 分析：有信心長者可認購20手】（8月9日新增）
▶銀債認購資格
▶ 銀債派息機制
銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
▶ 銀債認購途徑
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▶ 銀債轉移限制及提前贖回
限制
銀債不設二手市場
提前贖回
投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券
▶ 注意事項
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欄名 : 收息之選