【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月17日）

第七批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限，保證息亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。

（更新至8月17日，新增認購銀債優惠）

【銀債最新消息】

▶ 第7批銀債資料

年期：3年

認購時間：8月23日上午9時至９月2日下午2時

最低面額：10,000港元

發行總額：發行總額350億元，可按情況加碼至450億元

保證回報：4厘

個人最高配發金額：100萬元（即100手）

發行日期：9月14日

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▶銀債認購資格

持有有效香港身份證

60歲或以上人士（1963年或之前出生）

▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）

定息，即最低息率。

▶ 銀債認購途徑

20間配售銀行

27間指定證券經紀

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▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制

銀債不設二手市場

提前贖回

投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

▶ 注意事項

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