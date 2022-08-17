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【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月17日）

收息攻略 17:52 2022/08/17

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第七批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限，保證息亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。

（更新至8月17日，新增認購銀債優惠）

【銀債最新消息】

▶ 第7批銀債資料

年期：3年
認購時間：8月23日上午9時至９月2日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額350億元，可按情況加碼至450億元
保證回報：4厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
發行日期：9月14日

【相關文章：第七批銀債保底息不少於4厘　分析：有信心長者可認購20手（8月9日新增）

▶銀債認購資格

  • 持有有效香港身份證
  • 60歲或以上人士（1963年或之前出生）

▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率。

▶ 銀債認購途徑

  • 20間配售銀行
  • 27間指定證券經紀

【相關文章：花旗免7項收費 渣打料認購額較去年多1成半（銀行優惠不斷更新）（8月12日更新）
【相關文章：券商認購銀債優惠一覽　邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）（8月17日新增）

▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制

銀債不設二手市場

提前贖回

投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

▶ 注意事項

＝＝＝＝＝

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欄名 : 收息之選

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