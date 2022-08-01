銀債保證回報有4厘？但如果未夠歲數買銀債，仍可留意港元或美元定存優惠，最新工銀亞洲加港元定存長息至3.1厘，睇齊全城最高的水平，而其實另一間銀行的美元存息，最高都有3.6厘；今日車股急升，有隻電動車ETF升幅排第一，如果想捕捉行業升幅，有咩ETF可以選擇？上映前已經大熱的《明日戰記》即將推出NFT，大家記得留意呀!

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1. 工銀亞洲388天港元定存加至3.1厘 與富邦破頂息看齊（附3厘以上港元美元定存息）

如果未夠歲數買銀債，仍可留意港元或美元定存優惠，最新工銀亞洲加港元定存長息至3.1厘，睇齊全城最高的水平

2. 【ETF】電動車ETF升幅排第一 吉利急漲一成 嚴選7大電動車ETF

今日車股急升，有隻電動車ETF升幅排第一，如果想捕捉行業升幅，有咩ETF可以選擇？

3. 古天樂主演《明日戰記》推1萬個NFT 首2,000個將於8月7日發售 預售價約1,670元

上映前已經大熱的《明日戰記》即將推出NFT，大家記得留意呀!

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