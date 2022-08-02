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【元宇宙】中移動香港進軍元宇宙　首個虛擬代言人將於Facebook與觀眾玩有獎遊戲

個人增值 11:30 2022/08/02

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科技創新打破人類的生活界限，元宇宙更是熱話，本港大型電訊公司中國移動香港（CMHK）宣布帶來品牌首位虛擬代言人樂伊（JOY-E），於CMHK官網及MyLink手機應用程式以神秘而具未來感的造型率先登場。JOY-E將透過CMHK強大的5G網絡及嶄新科技，於今年下旬陸續透過於各個渠道及活動，與觀眾互動見面，穿梭於虛擬世界與現實界限為客戶服務，領航未來一同踏入元宇宙新時代。

中移動香港指，JOY-E名稱的「E」與品牌名字中的「移」呼應，JOY-E未來更會大玩時尚風格，以多變造型陸續於CMHK旗下的多元業務亮相，由個人及智能家居服務以至商業企業智能解決方案等，大家都能於CMHK門市、社交媒體、廣告及營銷活動等見到JOY-E的身影。

將於Facebook專頁玩有獎遊戲

另外，中移動香港表示，隨著CMHK迎來服務香港25週年，JOY-E將以嶄新方式現身品牌活動，帶領CMHK展開未來新章節，亦會參與CMHK的年度盛事「中移動香港行山節」，與公眾見面互動，盡顯親和力。而JOY-E稍後更將於CMHK Facebook專頁與觀眾玩有獎遊戲，詳情請留意中移動的最新公布。

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責任編輯：區祖飛

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