【1萬元消費券】惠康、萬寧、7-Eleven推現金券優惠　於7-Eleven領八達通消費券可獲贈$6優惠券

第二階段消費券將於本周日（8月7日）發放，不少商店陸續推出消費券優惠。惠康、萬寧及7-Eleven分別推出多項優惠回饋顧客，其中包括購買現金券即享額外回贈、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。

買$2000惠康現金券送$240

惠康推出現金券額外回贈優惠，由2022年8月5日至9月1日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。購買現金券會額外獲贈價值$120品牌優惠券。

萬寧的現金券優惠則由2022年8月8日至8月31日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。

7-Eleven現金券優惠為由2022年8月7日至9月30日，於7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈，買$300（一套10張$30現金券）即送$30及1,000 yuu積分。

7-Eleven領八達通消費券獲贈$6優惠券

另外，由2022年8月7日至8月11日，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券。贈送的$3優惠券有效期至8月18日，凡購物滿$30，即可使用。

■惠康4大優惠詳情■

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■萬寧2大優惠詳情■

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■7-Eleven3大優惠詳情■

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責任編輯：區祖飛

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