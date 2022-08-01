【港元定存】工銀亞洲388天港元定存加至3.1厘　與富邦破頂息看齊（附3厘以上港元美元定存息）

上周曾發文指富邦銀行全面調整其港元及美元定存息，12個月定存達破頂3.1厘息。工銀亞洲亦悄悄加長息，388天港元定存同樣加至3.1厘，與富邦銀行的破頂息看齊。

■3厘或以上港元長息■

(按年息低至高排序)

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80萬元起存額 388天賺息逾2.6萬元

工銀亞洲最新將388天港元定存利率由原來的3厘，上調至3.1厘，與富邦新調整的12個月港元定存3.1厘息看齊。起存額為80萬元，適用於新資金及客戶須開立理財金戶口，推廣期至8月31日。以80萬元計，388天共賺息逾2.6萬元。不過，如果以同樣存期1年作比較的話， 工銀亞洲此存期的港元定存息僅得2.9厘，起存額同為80萬元，較富邦遜息。

另一間港元定期長息同樣有3厘的銀行為華僑永亨，388天港元定存息3厘，起存額為20萬元。

■3厘或以上美元長息■

(按年息低至高排序)

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工銀亞洲及花旗均調整美元存息

美元定存是最近各銀行激烈搶灘的戰地，而工銀亞洲最新的中期及長期美元定存息均有3厘或以上，不被其他中小行遜息。388天美元定存息為3.2厘，228天則有3厘，起存額同為1.5萬美元，而128天美元定存息則達2.65厘。

不過，亦有銀行反其道而行，美元定存息不增反減。花旗最新宣布，12個月美元定存特惠年利率為3.03%，較早前的3.07厘輕微下調0.04厘；6個月美元存息則增加0.31厘至2.89厘，兩項定存同樣不設最低存款額。

另外，花旗同樣有調整6個月及12個月的港元定存特惠年利率，分別由原來的2.41厘及2.71厘上調至2.54厘及2.74厘。

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責任編輯：鄭樂怡

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