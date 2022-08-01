【七夕好去處】七夕打算去邊過？4大約會活動推介

1. Affordable Art Fair 2022

2022年第九屆藝博會將於8月4日至7日聯同精彩藝術及多個項目正式回歸香港會議展覽中心，匯聚超過60間本地及國際畫廊過千件作品，在平價藝博會發現收藏藝術品的樂趣，快帶上你的另一半感受一場藝術的曼妙。

Affordable Art Fair 2022

地址：香港會議展覽中心

價錢：公眾開放時段 $165/位；家庭時段（兩人或以上）$150/位；公眾開放優惠票（65歲以上長者或全日制學生）$120/位；開幕之夜及藝博會通行證 $300

活動訂票網站：按此

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2. Nan Fung Place芋泥節 – 我想學芋泥

由即日起至8月19日期間，Nan Fung Place逢星期一至五舉辦「Nan Fung Place芋泥節 – 我想學芋泥」，超過30間本地人氣IG甜品店參與，提供超過50多款手工製芋泥甜點，場內將不定時轉換新店進駐，每逢周五更有香港潮州菜老字號－潮家宴售賣銀杏芋泥、反沙香芋等傳統潮式甜品。8月13日周六更特別加開一日限定芋泥慶典，現場將有13間甜點店參與，如果你的另一半是「芋泥控」就絕對不要錯過啦！

Nan Fung Place芋泥節 | 我想學芋泥

日期：2022年8月1日 - 19日

時間：星期一至五：12:00-16:00 | 限定芋泥慶典：8月13日 (星期六) 11:00-18:00 *8月6、7及14日並不開放

地點：Nan Fung Place 2樓The Annex

地址：中環德輔道中173號

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3. 海洋公園水上樂園

近日氣溫一直高企，在炎熱難耐的烈日下，相信大家都想一頭沖入水池降溫。海洋公園水上樂園無疑是一大好選擇，炎夏適逢七夕，快帶上另一半一齊享受泳池降溫的快感吧！由即日起至8月13日海洋公園水上樂園更推出夏日優惠門票，輸入指定優惠碼即享九折優惠。

海洋公園水上樂園

地址：海洋公園水上樂園 （香港香港仔海洋徑33號）

開放時間：週一至週五：早上十點至晚上六點 ；週末及公眾假期：早上十點至晚上七點

夏日優惠門票收費：成人門票為HK$414（公眾假期除外）、小童門票HK$290（公眾假期除外）

（注意：海洋公園採用動態定價系統，門票可升至HK$400 – HK$480不等）

網上訂票詳情：按此

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4. Obellery戒指工作坊

適逢七夕，想親自動手為對方打造獨一無二的純銀戒指，可選擇Obellery戒指工作坊的手工珠寶體驗。工作坊由專業的珠寶設計師教授，學習金屬處理的基本技巧，親自創作只屬於兩個人的戒指，意義非凡。



Obellery工作室手工珠寶製作體驗

地址：中環鴨巴甸街35號B座H403室

價錢：每位$880起

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責任編輯：梁政琪

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