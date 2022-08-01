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美國散戶出動 撈底科技股 FAANG股買盤8年最高

個人增值 16:39 2022/08/01

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雖然美股今年重傷，但據《華爾街日報》指，美國散戶正大舉買入科技股，買盤是2014年以來最多。

報道引述Vanda Research的數據顯示，7月下旬，散戶對一籃子熱門科技股的買盤達到至少2014年以來的最高水平，這一籃子股票包括FAANG（Facebook母公司Meta、亞馬遜、蘋果、奈飛和谷歌母公司Alphabet）公司、特斯拉Tesla、微軟以及AMD、Nvidia等其他科技巨頭。

報道指，一些投資者則轉向了風險更高的資產，比如槓桿ETF。在今年最受散戶歡迎的ETF中，追蹤科技股的槓桿ETF可以排到第三或第四名，僅次於追踪標普500指數和納斯達克100指數的ETF。

此外，許多散戶也轉向通過期權市場押注科技股，Vanda Research表示，看漲特斯拉Tesla一直是期權市場上交易最廣泛的押注之一，今年散戶在特斯拉看漲期權上的平均花費超過了亞馬遜、英偉達和與景順QQQ信託基金相關期權的總和。

由於市場預期美聯儲可能在未來數月放慢加息步伐，投資者看好科技股。上周多家科技巨頭公佈財報，包括蘋果、亞馬遜和Alphabet等，業績增長幅度均出現放緩，但股價依然走高，原因是投資者對大型科技股能夠抵禦經濟不確定性有信心。

蘋果的股價在7月錄得2020年8月以來表現最好的一個月，股價累計上升近19%。亞馬遜則做出2009年10月以來表現最好的一個月，股價累升27%。納指今年至今累跌21%，但單是7月份，則錄得12%的反彈。

 

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宏觀分析 Meta 撈底 期權 ETF 股票 指數 買入 Tesla 美股

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