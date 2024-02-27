電動車股｜理想汽車績佳勁升25%　嚴選7大電動車ETF

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因股市創新高而沽出 會損失90%？施羅德︰不應因破頂而卻步
電動車股近期是最火熱的板塊，Tesla（特斯拉）（美︰TSLA）墨西哥新工廠據報將於3月初動工，帶動昨日（2月26日）股價漲3.87%。理想 （02015） 業績轉虧為盈，截至今日（2月27日）12時，其港股股價上漲21%。
|股份
|收市價
|單日變幅（％）
|近1年變幅（%）
|理想汽車 （02015）
|175.5元
|+25.45%
|+85.03%
|小鵬汽車 （09868）
|36.8元
|+5.59%
|+5.60%
|蔚來汽車 （09866）
|45.6元
|+4.23%
|-39.00%
|比亞迪 （01211）
|197.9元
|+5.32%
|-8.12%
|吉利汽車 （00175）
|8.63元
|+2.49%
|-19.50%
|特斯拉（美：TSLA)
|199.4美元
|+3.87%
|+1.28%
（港股以2月27日收市價計算，美股以2月26日收市價計算）
|股份
|收市價（美元)
|單日變幅（%）
|近1年變幅（%）
|英偉達（美：NVDA）
|790.92
|+0.35%
|+239.65%
|蘋果（美：AAPL）
|181.16
|-0.75%
|+23.48%
|Alphabet（美：GOOGL）
|137.57
|-4.44%
|+54.35%
|英特爾（美：INTC）
|42.99
|不變
|+71.00%
|高通（美：QCOM）
|157.03
|+1.37%
|+26.29%
|微軟（美：MSFT）
|407.54
|-0.68%
|+63.53%
（以2月26日美股收市價計算）
|ETF
|入場費
|管理費%
|近1年變幅（%）
|Global X 中國電動車及電池 ETF （02845）
|3,471元
|0.68%
|-38.87%
|Global X 自動駕駛及電動車 ETF （02849）
|2,448元
|0.68%
|0.04%
|Global X 電動車及電池主動性 ETF （03139）
|2,535元
|0.75%
|-7.62%
|南方東英 全球智能駕駛指數ETF （03162）
|452元
|0.99%
|-4.88%
|iShares 自駕電動汽車和科技ETF （美：IDRV）
|31.49美元
|0.47%
|-17.28%
|KraneShares 電動車及未來移動指數ETF （美：KARS）
|21.91美元
|0.72%
|-27.23%
|ARK 自主技術與機器人主動型ETF （美：ARKQ）
|54.42美元
|0.75%
|12.16%
（港股以2月27日收市價計算，美股以2月26日收市價計算）
嚴選7大電動車ETF
1. Global X 中國電動車及電池 ETF （02845）
2. Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849）
3. Global X 電動車及電池主動型ETF （03139）
未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇，當中以Global X 中國電動車及電池 ETF （02845） 成交最活躍。要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股包括寧德時代（深：300750）、比亞迪A股（深：002594）、匯川技術（深：300124）、福耀玻璃（滬：600660）、三花智控（深：002050）等等。
該行同時推出Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849） 及Global X 電動車及電池主動型ETF （03139） ，兩者在選股方向上均與前述的ETF有所不同。最明顯的分別在於組合持股不限於中國公司，還有英偉達（美：NVDA）、特斯拉（美：TSLA）、豐田（日：7203）、德州儀器（美：TXN）等等，所以ETF的表現亦比較好。
4. 南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162）
投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162） ，它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念，例如特斯拉（美：TSLA）、理想汽車（美：LI）、寧德時代（深：300750）、比亞迪（深：002594）等等。
5. iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV）
成立於2019年的iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV），追蹤的是NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index，以自主或電動汽車相關行業的股份為主。在組合投資的國家當中，比例最高的是美國（26%），其次為中國（17.95%），南韓以11.48%排行第三。
6. KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）
KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）追蹤的是Bloomberg Electric Vehicles Index，主要為從事電動汽車或其部件生產的公司的股票。換言之，這ETF是投資整個電動車產業，主要持股包括尼得科（日：6594）、德爾福汽車（美：APTV）、理想汽車（深：02015）等等。
7. ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ）
「科技股女股神」Catherine Wood旗下的Ark Investment，亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業——ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ），投資的主題十分廣泛，包括自主運輸、機器人與自動化、3D列印、儲能、太空探索。
值得留意，ARKQ有10.85%倉位押注於特斯拉（美：TSLA），對投資一藍子股票的ETF而言，這是一個頗重的比例。其他主要持股對香港投資者亦比較陌生，當中包括UiPath（美：PATH）、Kratos Defense & Security Solutions（美：KTOS）、Trimble（美：TRMB）、Teradyne（美：TER）等等。
撰文︰葉雨
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欄名 : ETF學堂