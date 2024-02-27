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電動車股｜理想汽車績佳勁升25%　嚴選7大電動車ETF

ETF 17:50 2024/02/27

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理想汽車爆升25%　嚴選7大電動車ETF

電動車股近期是最火熱的板塊，Tesla（特斯拉）（美︰TSLA）墨西哥新工廠據報將於3月初動工，帶動昨日（2月26日）股價漲3.87%。理想 （02015） 業績轉虧為盈，截至今日（2月27日）12時，其港股股價上漲21%。

  • 理想汽車首錄全年盈利，業績遠超預期
  • 理想港股中午收市勁升21%
  • Tesla有可能在墨西哥新建超級工廠
  • 墨西哥新萊昂州州長Samuel Garcia指，Tesla將於下月開工，屆時會有大量投資

 

  • 新能源汽車股表現
股份收市價單日變幅（％）近1年變幅（%）
理想汽車 （02015） 175.5元+25.45%+85.03%
小鵬汽車 （09868） 36.8元+5.59%+5.60%
蔚來汽車 （09866） 45.6元+4.23%-39.00%
比亞迪 （01211） 197.9元+5.32%-8.12%
吉利汽車 （00175） 8.63元+2.49%-19.50%
特斯拉（美：TSLA)199.4美元+3.87%+1.28%

（港股以2月27日收市價計算，美股以2月26日收市價計算）

  • 智能駕駛概念股表現
股份收市價（美元)單日變幅（%）近1年變幅（%）
英偉達（美：NVDA）790.92+0.35%+239.65%
蘋果（美：AAPL）181.16-0.75%+23.48%
Alphabet（美：GOOGL）137.57-4.44%+54.35%
英特爾（美：INTC）42.99不變+71.00%
高通（美：QCOM）157.03+1.37%+26.29%
微軟（美：MSFT）407.54-0.68%+63.53%

（以2月26日美股收市價計算）

  • 電動車ETF表現一覽
ETF入場費管理費%近1年變幅（%）
Global X 中國電動車及電池 ETF （02845） 3,471元0.68%-38.87%
Global X 自動駕駛及電動車 ETF （02849） 2,448元0.68%0.04%
Global X 電動車及電池主動性 ETF （03139） 2,535元0.75%-7.62%
南方東英 全球智能駕駛指數ETF （03162） 452元0.99%-4.88%
iShares 自駕電動汽車和科技ETF （美：IDRV）31.49美元0.47%-17.28%
KraneShares 電動車及未來移動指數ETF （美：KARS）21.91美元0.72%-27.23%
ARK 自主技術與機器人主動型ETF （美：ARKQ）54.42美元0.75%12.16%

    （港股以2月27日收市價計算，美股以2月26日收市價計算）

    嚴選7大電動車ETF

    1. Global X 中國電動車及電池 ETF （02845）

    2. Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849）

    3. Global X 電動車及電池主動型ETF （03139）

    點擊圖片放大

    未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇，當中以Global X 中國電動車及電池 ETF （02845） 成交最活躍。要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股包括寧德時代（深：300750）、比亞迪A股（深：002594）、匯川技術（深：300124）、福耀玻璃（滬：600660）、三花智控（深：002050）等等。

    該行同時推出Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849） 及Global X 電動車及電池主動型ETF （03139） ，兩者在選股方向上均與前述的ETF有所不同。最明顯的分別在於組合持股不限於中國公司，還有英偉達（美：NVDA）、特斯拉（美：TSLA）、豐田（日：7203）、德州儀器（美：TXN）等等，所以ETF的表現亦比較好。

    4. 南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162）

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    投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162） ，它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念，例如特斯拉（美：TSLA）、理想汽車（美：LI）、寧德時代（深：300750）、比亞迪（深：002594）等等。

    5. iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV）

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    成立於2019年的iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV），追蹤的是NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index，以自主或電動汽車相關行業的股份為主。在組合投資的國家當中，比例最高的是美國（26%），其次為中國（17.95%），南韓以11.48%排行第三。

    6. KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）

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    KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）追蹤的是Bloomberg Electric Vehicles Index，主要為從事電動汽車或其部件生產的公司的股票。換言之，這ETF是投資整個電動車產業，主要持股包括尼得科（日：6594）、德爾福汽車（美：APTV）、理想汽車（深：02015）等等。

    7. ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ）

    點擊圖片放大

    「科技股女股神」Catherine Wood旗下的Ark Investment，亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業——ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ），投資的主題十分廣泛，包括自主運輸、機器人與自動化、3D列印、儲能、太空探索。

    值得留意，ARKQ有10.85%倉位押注於特斯拉（美：TSLA），對投資一藍子股票的ETF而言，這是一個頗重的比例。其他主要持股對香港投資者亦比較陌生，當中包括UiPath（美：PATH）、Kratos Defense & Security Solutions（美：KTOS）、Trimble（美：TRMB）、Teradyne（美：TER）等等。

    撰文︰葉雨

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