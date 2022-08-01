  • 35°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吉利蔚來升一成 電動車股急漲 嚴選7大電動車ETF

ETF 15:07 2022/08/01

分享：

分享：

電動車股今日大漲，吉利（00175）及蔚來（09866）目前均升1成，若想捕捉電動車板塊，可考慮以下7隻ETF。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇。當中以Global X 中國電動車及電池 ETF（2845）成交最活躍，但要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股便包括比亞迪A股，亦有寧德時代、億緯鋰能等。

未來資產同時還有推出Global X自動駕駛及電動車ETF（2849）及Global X電動車及電池主動型ETF（3139），兩者在選股方向上均與2845有分別。

投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF（3162），它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念。

Catherine Wood旗下Ark Investment亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業。

若想集中投資於鋰礦及電池產業，則可考慮美國上市的Global X Lithium & Battery Tech ETF（LIT）。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
蔚來－SW（09866） 新能源 宏觀分析 美股 港股 汽車 電動車 自動駕駛 板塊 行業

下一篇文章

AXA新壽險計劃 10年總回報3.8% 保證回本期短至5年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查︰僅兩成半業主自行安排購買火險 保費價格差距達5倍
調查︰僅兩成半業主自行安排購買火險 保費價格差距達5倍
【扣稅2022】把握扣稅最後機會！　3月底前買入「扣稅三寶」
【扣稅2022】把握扣稅最後機會！　3月底前買入「扣稅三寶」
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月27日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月27日）
【銀色債券2022】政府正籌備新一批銀色債券　有意發行券商須於7月27日前提交承諾書
【銀色債券2022】政府正籌備新一批銀色債券　有意發行券商須於7月27日前提交承諾書
【保險保障】填補中期規劃缺口　AIA新儲蓄繳2年保費期滿IRR可達5%
【保險保障】填補中期規劃缺口　AIA新儲蓄繳2年保費期滿IRR可達5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款