【ETF】電動車ETF升幅排第一 吉利急漲一成 嚴選7大電動車ETF

電動車股今日大漲，吉利 （00175） 收市大漲12%，蔚來 （09866） 盤中曾升1成，帶動Global X中國電車ETF（02845）升幅排名ETF榜首。若想捕捉電動車板塊，可考慮以下7隻ETF。

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未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇。當中以Global X 中國電動車及電池 ETF （2845） 成交最活躍，但要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股便包括比亞迪A股，亦有寧德時代、億緯鋰能等。

未來資產同時還有推出Global X自動駕駛及電動車ETF （2849） 及Global X電動車及電池主動型ETF （3139） ，兩者在選股方向上均與2845有分別。

投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF （3162） ，它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念。

Catherine Wood旗下Ark Investment亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業。

若想集中投資於鋰礦及電池產業，則可考慮美國上市的Global X Lithium & Battery Tech ETF（LIT）。

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