【電動車ETF】概念股連環破頂　嚴選7大ETF　今年以來升3成半、入場費低至$200

內地多地掀起購車補貼潮，新能源汽車股做好，理想汽車 （02015） 連升近兩周並創今年以來新高；加上智能駕駛概念股今年以來大漲，帶動電動車ETF股價穩步上揚。美國銀行更唱好新能源汽車，表明燃油車的時代已經結束，由電動車開始主導市場。各位讀者若想捕捉電動車板塊，可考慮以下7隻ETF。

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1. Global X 中國電動車及電池 ETF （02845） 2. Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849） 3. Global X 電動車及電池主動型ETF （03139）

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未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇，當中以Global X 中國電動車及電池 ETF （02845） 成交最活躍。要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股包括比亞迪A股（深：002594）、（深：002594）、贛鋒鋰業（深：002460）等等。

該行同時推出Global X 自動駕駛及電動車ETF （02849） 及Global X 電動車及電池主動型ETF （03139） ，兩者在選股方向上均與前述的ETF有所不同。最明顯的分別在於組合持股不限於中國公司，還有英偉達（美：NVDA）、特斯拉（美：TSLA）、豐田（日：7203）、三星SDI（韓：006400）等等，所以ETF的表現亦比較好。

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投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162） ，它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念，例如特斯拉（美：TSLA）、理想汽車（美：LI）、寧德時代（深：300750）、比亞迪（深：002594）等等。

5. iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV）

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成立於2019年的iShares自駕電動汽車和科技ETF（美：IDRV），追蹤的是NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index，以自主或電動汽車相關行業的股份為主。在組合投資的國家當中，比例最高的是美國（31.5%），其次為中國（18.25%），南韓以12.41%排行第三。

6. KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）

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KraneShares電動車及未來移動指數ETF（美：KARS）追蹤的是Bloomberg Electric Vehicles Index，主要為從事電動汽車或其部件生產的公司的股票。換言之，這ETF是投資整個電動車產業，主要持股包括特斯拉（美：TSLA）、三星SDI（韓：006400）、寧德時代（深：300750）等等。

7. ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ）

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「科技股女股神」Catherine Wood旗下的Ark Investment，亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業——ARK自主技術與機器人主動型ETF（美：ARKQ），投資的主題十分廣泛，包括自主運輸、機器人與自動化、3D列印、儲能、太空探索。

值得留意，ARKQ有15.55%倉位押注於特斯拉（美：TSLA），對投資一藍子股票的ETF而言，這是一個頗重的比例。其他主要持股對香港投資者亦比較陌生，當中包括UiPath（美：PATH）、Kratos Defense & Security Solutions（美：KTOS）、Trimble（美：TRMB）、Teradyne（美：TER）等等。

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美銀：燃油車時代已完、電動車成主導

新能源車利好消息不斷，美國銀行報告指出，燃油車在市場上的主導地位已經結束，預計電動車將新車型的46%，首次超過燃油車（36%）和混能汽車（18%）。該行認為，2023年的電動車銷量將錄得160萬輛，2024年和2025年分別為220萬及350萬輛，預測2026年銷量爲460萬輛。

內地5部門新能源車下鄉 「造車三雄」股價應聲大漲

上周四（6月15日），中國工信部、發改委商務部、農業農村部及國家能源局5大部門宣布，展開2023年新能源車下鄉活動，採取「線下 + 雲上」相結合形式，以促進農村新能源車推廣。內地「造車三雄」股價應聲大漲，蔚來 （09866） 和小鵬 （09868） 均升逾4%。

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