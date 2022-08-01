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【九巴車費】九巴北區短途分段收費計劃8月14日實施　乘5條跨區綫北區內下車可享車費回贈（附12個車費回贈點一覽）

精明消費 15:38 2022/08/01

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九巴宣布，將於北區推行第三個「區域性短途分段收費計劃」。由8月14日起，乘客於北區乘搭5條跨區路線，只要在北區內下車，於12個指定巴士站的一站式感應器拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，即可享車費回贈。區內短途分段收費只需5元，其中277E線車費更低至3.8元。九巴期望能於北區進一步擴展分段收費計劃，為市民提供更多交通新選擇。

■北區短途分段收費計劃的五條路線及分段車費■

    點擊圖片放大

■12個設分段回贈八達通拍卡機和一站式感應器的巴士站■

    點擊圖片放大

計劃涉及5條九巴路線，包括261、277E、278X、270A及270B，乘客於北區下車後到區內12個設有八達通拍卡機和一站式感應器的巴士站，拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，便可享有車費回贈，實際車費為5元。其中277E上水天平邨總站至上水站一段，在指定巴士站拍卡或拍流動裝置或掃碼後，回贈後車費更低至3.8元。

計劃實施後，不論以八達通或以「e度嘟」電子支付系統付款的乘客，乘搭上述5條跨區路線穿梭北區，車費只需3.8元至 5元，比起以往乘搭區內線遊走北區，日後將有更多新選擇，有助減少候車時間。此外，12個設拍卡機和一站式感應器的巴士站分布不同地方，全面覆蓋北區，更便利乘客。

 

責任編輯：鄭樂怡

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