純利倒退成本趨升 目前是Alphabet的買入機會嗎？

Google母公司Alphabet（美：GOOGL、GOOG）上周公布季績，而且股價跟隨大市向上，在經過年初至今的調整，現價是否再值得買入？

Alphabet現時大致可分為三大分部，其中服務分部包括廣告業務、作業系統Android、瀏覽器Chrome、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play及YouTube等，並銷售Fitbit及智能家居產品Nest，而收入主要來自廣告及訂閱收費。

雲端分部主要包括Google Cloud Platform（GCP）及Google Workspace，同時為企業客戶提供相關服務。

至於創新業務歸納在其他（Other Bets）分部，包括研發抗老化及抗癌藥的Calico、目標提前發現病因的科技公司Verily、自動駕駛計劃Waymo、無人機送遞Wing、光纖寬頻服務Fiber，風險投資公司GV，以及專注成長企業的私募股權投資旗艦CapitalG。

收入增速降 成本趨升

Alphabet剛公布截至6月底止第二季業績，收入696.9億美元，按年上升12.6%，差過市場預期，較去年同期增長62%更顯著放緩。期內流量獲取成本（TAC）增加11.8%，至122.1億美元。扣除TAC的收入574.7億美元，增幅12.8%。總收入成本佔收入比例為43.2%，增加0.8個百分點。

按分部劃分，服務分部收入貢獻最大，達628.4億美元，增加10.1%；當中562.9億美元為廣告收入，上升11.6%；再細分的話，Google搜尋引擎及YouTube分別佔406.9億及73.4億美元，增幅13.5%及4.8%。論收入增速則雲端分部取勝，上升35.6%，至62.8億美元；至於Other Bets即投資創新相關業務有1.93億美元，微升0.5%。

連續兩季純利倒退

第二季經營溢利僅升0.5%，至194.5億美元；經營溢利率收窄3個百分點，至28%。主因期內經營開支急增23.5%，至201.3億美元；員工開支大升是元兇，期內員工人數增加近3萬人，至17.4萬人。

經營溢利按分部劃分的話，服務分部佔227.7億美元，增長1.9%；雲端及Other Bets分別錄得經營虧損8.59億及16.9億美元。

第二季純利倒退13.6%，至160億美元，按季下跌2.6%。期內每股攤薄盈利1.21美元，跌幅11%，低過市場預期的1.28美元。連續兩季純利錄得跌幅，主因去年首兩季分別錄得逾48億及27億美元證券投資收益，產生高基數效應。

營運活動現金流194.2億美元，減少11.3%；扣除設備投資，自由現金流125.9億美元，手頭彈藥仍相當充裕。

今次業績一般，管理層未有作出展望預測，對前景有保留，擔心市場廣告開支因經濟放緩而收縮，佔公司收入逾八成的廣告業務將首當其衝。為應對未來充滿挑戰的環境，表明今年餘下時間將放慢招聘步伐，未來並將着眼整合重疊的投資及簡化流程。

兩大不明朗因素困擾

監管是Alphabet正面對的另一風險。近年美國司法部亦有動作，瞄準科網巨頭的反競爭行為，Google自然榜上有名。為避過一刧，Google可能將廣告業務分拆以迴避反壟斷訴訟。

然而，就Alphabet來看，利淡因素其實不見得太淡，看來是一個機會。今年2月宣布股份1拆20時，對股價曾有短暫刺激，惟年初至今仍累積下跌逾21%。Alphabet市盈率只有21倍屬近年低水平，股價近三個月在103元至119元橫行，若美股走強料可跟升，而短綫失100元先止蝕。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：Alphabet的買入機會】

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