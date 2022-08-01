【投資觀點】環球性加息潮持續升溫 各國難逃加息壓力

全球超低息格局可能徹底變了！繼歐央行6月下旬大手加息0.5厘，11年來首次重啟加息後，美國聯儲局上周亦一如預期再上調利率0.75厘。除了中國和日本外，其他主要經濟體早已紛紛跟隨加息，而亞洲大部分新興市場為防資金急速流失亦無奈相繼加息。一場環球性的加息潮展開了，而且來得猛速，大家還須小心應對。



美歐加息抑通脹恐仍需時間

美歐大幅加息無非為打擊持續高燒的通脹，是明知在經濟增長不穩下，不可不為的無奈行動。美國最新公布的第二季GDP按季倒退0.9%，已連續兩季負增長，技術上算是陷入衰退。另一方面，6月通脹卻飆升至逾40年新高的9.1%，聯儲局鷹派官員信誓旦旦說不惜犧牲經濟增長代價也要將通脹拉低。不過，要將高燒的通脹壓至近2%的所謂舒適區還有一段頗長的路，恐怕費時失事，因為今次觸發通脹的主要推手乃來自供給端斷鏈及價格飛升問題。加息雖可壓縮需求，但亦抑制了企業擴張增產的意欲，無助減輕供給端的價格壓力。由此觀之，若是加息藥效打折扣，則意味所需時間恐會更長。



除中日外 各國同樣面臨加息挑戰

雖然坊間有分析指美國核心通脹有所緩和，已看到見頂跡象，不過在當前供應鏈、能源及糧食等問題未明顯紓緩下，這似乎是過於樂觀的揣測。須知美國今次所面對的問題較以往複雜得多，既有環球疫情、港口罷工和供應斷鏈挑戰，同時亦夾雜着地緣政治、美中貿易戰等一大串問題。因此，今次聯儲局加息即使以追落後的「快刀斬亂麻」方式出手，恐怕亦難以在一年半載內達標而鳴金收兵。或者，大家需有心理準備要承受一段較長的震動期，但需時多久呢？有大行估計是明年底前美息加至逼近5厘，聯儲局功成身退掉頭減息時，目前我們只能姑且聽之。



在大西洋彼岸的歐洲，今次加息潮可能會較為漫長，其所面對的通脹恐怕比美國更難處理。除了遭遇能源及糧食價格飆升夾擊，還有俄烏休戰無期的衝擊，歐洲通脹在快將來臨的冬季很大機會進一步惡化，甚而瀕臨失控，短期難言會見頂。可是，基於區內經濟脆弱，成員國財政實力差異大，部分國家如意大利等債務高築，國家及企業所能承受的加息壓力極薄弱，歐央行上調利率無疑投鼠忌器，顯得綁手綁腳。最近重手加0.5厘更多的是反映出其追落後及挽回信譽的心態，往後可能會以劑牙膏式地頻密加息，最終令整個周期拖得更長，但同時不得不面對歐元的持續貶值風險及資金流走等重重挑戰。



至於亞洲新興市場，在美國帶頭提速大幅加息的壓力下，韓國、印度、馬來西亞、菲律賓、澳洲和新西蘭已相繼啟動加息進程，而新加坡亦收緊幣策，以致泰國和印尼央行暗示將會跟隨上調利率，以維護匯率穩定。看來只有兩大經濟體的中國和日本，仍有足夠份量不動如山。目前中日6月份通脹分別錄得2.5%及2.2%，雖有上升趨勢，但依然維持於相對安全的舒適區域，因此基於持續催谷經濟的現實需要，兩國寧願短暫抵受匯率下跌的壓力，力拒跟隨美息起舞。尤其是日本央行，漠視日圓兌每美元一度貶至近140的24年新低，堅拒加息兼且維持量寬幣策。不過，近來中日與美國息差進一步擴大，縱使兩國通脹還有容許上升的空間，但匯率風險的壓力相隨升溫，未來如何自處還有待觀察。



港息恐難以迴避加息

對於香港來說，在港元掛鉤美元的聯匯制度底下，年內美國4次加息累計達2.25厘，提供了足夠的息差誘惑，令國際資金流走套戥謀利，致使港元多次觸及7.85的所謂底線，金管局過去兩月頻頻入市承接港元沽盤，銀行結餘急速縮小。以目前走勢看，坊間估計8月可能會「清零」，而同業拆息相應持續攀升，與按揭掛鉤的一個月期拆息早已突破1厘，更逼近1.4%，變相超越了H按2.5厘的封頂上限，雖然銀行仍維持最優惠利率不變，但預料聯儲局下次9月議息時，港息將難以迴避必須跟隨加息，但加幅多少？需否追落後？無疑更引人關注。

以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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