【銀色債券2022】銀債保證回報加至4厘　14手全期賺息$16,800　目前邊啲投資有4厘回報？

早前港交所（00388）向券商發出通告, 指有意參與銀色債券發行的券商須於7月27日前提交承諾書，令外界估計港府正籌備發行新一批銀債。財政司司長陳茂波昨日（8月1日）在網誌上提到，第七批銀債即將發行，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限，保證息亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。

參考上一次第6批銀債的發行情況，每人最多可獲分配到14手。若果這次情況相同，以每手10,000元、保證回報4厘計，認購14手的3年期銀債最後可收息16,800元。

事實上，除了銀債以外還有其他投資產品有4厘或以上回報，以下將會作一些比較。

■其他有4厘或以上回報的投資產品■

（按年息率低至高排序）

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由此可見，買入高息股的回報是最高，不過股息率高的股票有機會是因為股價下跌所導致，而由於股價波動的關係，買入股票之後有機會面對「賺息蝕價」的問題，以和記電訊香港（00215）為例，雖然其今年預測股息率有8.77%，但其股價在今年的高位累跌逾31%，買入後或要承受股價大跌的風險。

另外，有部分銀行的短期港元定存有4厘或以上，當中以南商的7天港元定存年息最高，達5.5厘。不過高息的定存計劃都普遍是較為短期，而且需要以兌換資金去開立定存戶口。

至於政府推動的公共年金「香港年金計劃」屬終身的保證年金由於是終身年金，所以沒有固定年期，若以65歲男性平均預期壽命約為86歲計算，內部回報率約為4%。若投保人壽命愈長，所得的年金收入便愈多，內部回報率亦愈高，反之亦然。

責任編輯：鄭樂怡

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