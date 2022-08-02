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【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購

精明消費 10:30 2022/08/02

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黃金電腦商場分店正式開幕，即日起至8月31日，齊備各種大小數碼產品，精選產品低至1元限量搶購，仲有多個加碼折扣及額外優惠。

黃金電腦商場分店

地點：九龍深水埗福華街146/152號黃金電腦商場50號及55號舖

營業時間：上午11時半至晚上9時

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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