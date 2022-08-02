【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購 精明消費 10:30 2022/08/02 分享： 分享： 黃金電腦商場分店正式開幕，即日起至8月31日，齊備各種大小數碼產品，精選產品低至1元限量搶購，仲有多個加碼折扣及額外優惠。 黃金電腦商場分店 地點：九龍深水埗福華街146/152號黃金電腦商場50號及55號舖 營業時間：上午11時半至晚上9時 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 今日 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 今日 【消費優惠】KMB 九巴club1933會員 搭電動巴士 送限量版襟章 【七夕好去處】七夕打算去邊過？4大約會活動推介 2022/08/01 【七夕好去處】七夕打算去邊過？4大約會活動推介 【九巴車費】九巴北區短途分段收費計劃8月14日實施 乘5條跨區綫北區內下車可享車費回贈（附12個車費回贈點一覽） 2022/08/01 【九巴車費】九巴北區短途分段收費計劃8月14日實施 乘5條跨區綫北區內下車可享車費回贈（附12個車費回贈點一覽） 【消費優惠】新地推全新「新地商場禮品卡」 恒生信用卡享高達660元限時折扣優惠 2022/08/01 【消費優惠】新地推全新「新地商場禮品卡」 恒生信用卡享高達660元限時折扣優惠 商舖 著數優惠 商場活動 九龍 豐澤 黃金 產品 經濟 黃金電腦商場 商場