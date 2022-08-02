【消費優惠】豐澤 Fortress黃金電腦商場店開幕 $1電競滑鼠限量搶購

黃金電腦商場分店正式開幕，即日起至8月31日，齊備各種大小數碼產品，精選產品低至1元限量搶購，仲有多個加碼折扣及額外優惠。

黃金電腦商場分店 地點：九龍深水埗福華街146/152號黃金電腦商場50號及55號舖 營業時間：上午11時半至晚上9時

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撰文：hket小編

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