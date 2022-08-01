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【消費優惠】新地推全新「新地商場禮品卡」　恒生信用卡享高達660元限時折扣優惠

個人增值 13:35 2022/08/01

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踏入暑假，不少父母都與子女出外家庭樂，而購物當然想有更多優惠回贈啦！新鴻基地產（新地）推出全新「新地商場禮品卡」，為顧客提供靈活便捷的送禮之選。新地商場禮品卡涵蓋新地旗下24家商場逾1,900間商舖。持卡人能在港九新界的新地商場選購禮物，體驗一站式的多元購物樂趣。

新地商場禮品卡備有5個預設面值，包括僅供企業訂購及推廣之用的200港元，以及500港元、1,000港元、5,000港元及8,000港元。而每張卡的有效期為由購買日起計12個月。「新地商場禮品卡」分別採用5種絢麗寶石為底色，配以緞帶蝴蝶結圖案，讓送禮者猶如將寶石般珍貴的禮物送贈摯愛親朋。 禮品卡現於8家指定新地商場公開發售，包括觀塘APM、將軍澳東港城、北角匯、上水廣場、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門V City、元朗形點。集團歡迎機構或企業訂購，為員工及客戶送上最佳的禮物。

為慶祝禮品卡正式推出，新地商場聯乘恒生信用卡呈獻限時折扣優惠。由即日起至8月31日，憑合資格恒生信用卡於指定新地商場購買新地商場禮品卡，即享高達660港元折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。有關新地商場禮品卡的詳情，可按此瀏覽。

優惠 購買新地商場禮品卡之金額 合資格恒生信用卡專享優惠價
1 2張價值1,000港元  1,940港元 (即減60港元)
2 1張價值5,000港元 4,800港元 (即減200港元)
3 1張價值8,000港元 7,600港元 (即減400港元)
    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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