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【ETF】數字資產交易所FTX US開通股票交易功能　可交易數百種股票和ETF

博客 12:29 2022/08/01

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美聯儲（Fed）上周四加息75點子，這已是今年第四次加息。美聯儲主席鮑威爾於新聞發布會上表示，在下次9月的議息可能再次大幅加息。鮑威爾還一再明確表示，美聯儲未來的決定將是數據驅動，並表示央行堅定將通脹率達到2%的目標。加息消息公布後加密貨幣市場價格反彈。比特幣周一報23,314美元，一周上升3.2%。以太幣一周上升5.2%，周一報1,680美元。

數字資產衍生品交易所FTX.US於上周三宣布推出FTX Stocks（FTX 股票），所有50個州的居民都可以註冊，可交易數百種股票和ETF。所有用戶可在線或通過FTX.US Pro移動應用程序交易數百種股票和交易所交易基金。於6月，FTX收購了股票上市公司Embed Financial Technologies，以該平台提供其應用程序接口（API）和服務接口。 

而受關注的穩定幣立法方面，由於會議中所提出的一項條款產生了分歧，美國眾議院金融服務委員會已將穩定幣法案推遲到9月。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5812點，一周上升4.7%；ix比特幣指數報5632點，一周上升3.2%；ix以太幣指數報14440點，一周上升5.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 5812 +4.7%（+261）
ix比特幣指數 5632 +3.2%（+176）
ix以太幣指數 14440 +5.2%（+713）
*截至2022年7月29日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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