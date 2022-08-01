Tik Tok稱霸│美國兩大科網巨企敵不過Tik Tok？

踏入美股業績期，薑餅人特別關心一眾科網股的表現。執筆之時，兩大網股Google 母公司Alphabet和Facebook母公司Meta都先後公布了季度業績，結果都是差過市場預期。當中Meta的情況似乎較令人憂慮，皆因公司在上季首度錄得收入倒退，兼且本季的業務指引遠低於市場預期，似乎公司核心的廣告業務，正受到美國經濟衰退影響而大受打擊。

Tik Tok有活躍用戶達10億

至於Google的上季的收入則按年增長13%，但淨利潤則倒退了14%，每股盈利亦差於市場預期。不過公司的網絡廣告及雲業務表現則持續強勁，其中網絡廣告增長12%，雲服務收入則增長了36%。不過，作為視頻平台YouTube的廣告收入，則低於市場預期，僅達73.4億美元，按年僅增4.8%。

雖然宏觀上兩家大公司都受到美國經濟因為聯儲局大幅加息遏低通脹而受到打擊，但除此之外，它們都面對著來自中國的Tik Tok的正面競爭。Tik Tok據報連續四年蟬聯全球最高下載量的應用程式，有10億活躍用戶，以短視頻成功征服務了全球不同地區的用戶。

看過Tik Tok回不去了

有玩過Tik Tok的用戶都知道，其界面其實就是沒有界面，只要你打開程式收看了第一條片，不斷往上掃便可以不停地看。若然無聊的話的確可以看上長時間。只是，這麼短的影片也直接影響了人們吸收資訊的口味。當用家習慣了看十多秒的視頻時，一條長數分鐘的「短片」其實在他們眼中已經像電影般長。所以Tik Tok的熱潮，令原本愛看長片的觀眾，都回不去了。

Tik Tok帶旺Shorts、Reels

隨著越來越多用戶都愛看短視頻， 兩大美國科網公司在視頻服務上也出現落後之勢，而且未能拉近與Tik Tok的距離。既然未能將之擊倒，便不如將其收為己用。結果YouTube、IG和Facebook都陸續擁抱了短視頻。YouTube推出了Shorts，Facebook集團則把短視頻業務Reel發揚光大成為該公司的唯一短片標準。 結果大家在各大社交平台都會接觸到Tik Tok一樣的短視頻。不少Tik Tok短片更直接在Shorts和Reels出現。

10秒內要傳遞訊息考功夫

Tik Tok的成功令美國的科網巨企受到競爭壓力，由此更伸延至中國與美國的政治角力。雖然Tik Tok都是一些無聊內容為主，但也開始有廣告商進駐進行宣傳， 因此美國更關注中國政府會否透過Tik Tok來進行政治宣傳，繼而影響美國的國家安全。 因此不斷有美國政治人物要求Tik Tok撤出美國，但卻未能成事。 這反加強了Tik Tok在海外的聲勢。

不過，隨著兩大平台跟隨Tik Tok短視頻化，短片勢必取代長片成為最新的市場推廣利器。一眾品牌及KOL又要花心思去想想如何在十多秒的時間內有效傳播訊息了。