調查︰僅兩成半業主自行安排購買火險 保費價格差距達5倍

申請樓宇按揭貸款時銀行會要求業主購買火險，但虛擬保險公司OneD egree表示，火險市場資訊流通性低， 不少業主並不清楚可以自行選擇火險公司，導致市場價格壟斷， 保費價格差距更可高達5倍之多。

OneDegree於今年7月進行有關火險的網上調查，成功收取1,539位現有購 買火險保單的業主回覆， 調查結果顯示超過七成半已購買火險的受訪業主(76%)習慣性向 銀行或經其轉介購買火險；約半數受訪者表示透過提供按揭貸款的銀行安排或其轉介保險公 司投保，原因在於方便(56.8%)或節省時間(46.8%)；少於一成受訪業主(5.2%)以保費最平的物業重建成本投保， 不少人以保費較高的物業市價(39.3%)或按揭貸款額(28% )投保。OneDegree表示，這 反映消費者未必知道自己可以不用透過銀行買火險，及絕大部分業主並不清楚保費， 因而產生超額投保的情況。

調查又指出，雖然近八成受訪者(79.2%)表示購買火險主要考慮保費價格， 有18.3%受訪者每年需付出港幣3,000元以上購買火險， 然而按市場最低價格(投保額0.03%)計算，投保額港幣900 萬以上之受訪者只佔2.2%， 反映大部分受訪者實際上的保費都高於市場最低價格。

大部份受訪者 (56.3%)的按揭餘額低於港幣300萬元，但當中卻有近半數 (48%)每年仍然繳付多於港幣1,000元的保費， 即較市場上最低價格(投保額0.03%)為高，有5.4%的受 訪者表示每年花港幣4,000元以上購買火險。

另一方面，三成 (30.4%)受訪者表示希望每年付出港幣1,000元或以下購 買火險，反映業主希望以相宜的價錢得到保障，以減輕置業成本。

過半數受訪者對火險的保障範圍感到混淆

調查指出，雖然近七成受訪者(69.2%)表示購買火險時考慮保障範圍， 但調查顯示不少業主對火險一知半解， 未能正確理解火險的賠償機制及保障內容。只有約一成受訪業主(12.8%)清楚知道火險保單最高賠償額為 物業重建成本，只有約三成受訪業主(29.7%)清楚知道其保單受益人是提供按 揭貸款的銀行。

OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟表示：「 這次的調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火 險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制， 導致他們往往多付了保費。所以我們希望能透過OneDegree 火險針對這些痛點為業主帶來價格最低的火險服務。」