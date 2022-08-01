【NFT】古天樂主演《明日戰記》推1萬個NFT　首2,000個將於8月7日發售　預售價約1,670元

OneCool Collective宣布推出首個NFT項目《OneCool Collective：明日戰記》，整個項目將在8月6日正式啟動，共分兩個階段，合計推出1萬個NFT。首階特別版NFT預售價為0.15ETH（約1,670港元），正式發售價為0.18ETH（約2,010港元）。

預售期為8月6日

香港科幻動作片《明日戰記》由古天樂擔任電影總監製及主演，此NFT以電影為藍本，參考電影中的動力裝甲造型變幻出1萬個獨特的3D虛擬化身NFT，而4種戰士類型的靈感同樣源自於電影。是次NFT項目共分為兩階段，首階段推出2,000個特別版 NFT，於8月6日在官方網站上鑄成並進行預售，翌日正式發售，為期兩日。成功持有者除可獲得稀有度高的NFT外，更可在日後推出的其他OneCool Collective NFT系列中優先獲得空投，及事項投票權等待遇。

次階段8,000個限量收藏版NFT將在8月19日上午9時起公開發售。有興趣者可通過官方交易平台Artzioneer，使用法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。所有NFT持有者（包括首階段）將獲得電影戲票換領券乙張以及Hot Toys Cosbaby Q版公仔換領證（兩個一套）。

將於電腦節設攤位售限定收藏版

除此以外， OneCool Collective 將在今年8月19日至22日舉辦的香港電腦通訊節中設置《明日戰記》攤位（編號 A02），讓市民率先一睹電影片段，期間更會推出電腦節限定收藏版NFT，售價為1,280港元，除了包括NFT兌換碼、電影戲票和 Hot Toys Cosbaby換領證外，還有限量版Tote袋、T-shirt、精美 Postcard以及知名視覺藝術家利志達手繪海報。

而One Cool Collective亦將夥拍友和YOHO，在8月22號晚上起於其門市和官方網站獨家發售友和限量收藏版NFT （包括明日戰記手遊友和限量版武器及電腦節限定收藏版中所有產品）。有關產品將在約8月15號於友和YOHO網站供優先訂購，詳情可參考友和YOHO官方發布。先到先得，售完即止。

持有者可互換造型特徵

《明日戰記》NFT 系列破格採用創新的可互換機制，允許持有者在所擁有的NFT中互換造型特徵，包括武器、身體裝甲、手臂裝甲、頭盔和背景5個部分，這些可互換的元素將實時反映在NFT市場上。《OneCool Collective：明日戰記》由以太坊區塊鏈（ETH）支援，通過結合虛擬和現實世界，增加獨特賦能，帶來前所未有的豐富體驗。

持有者還將能在即將推出的《明日戰記：勇者集結》手機遊戲中，使用NFT中的造型角色化身行動。除了NFT系列外，OneCoolCollective還將透過一系列AR 科技和實體數碼並行的購物體驗與公眾交流，並在OneCoolCollective生態系統中互動並空投虛擬收藏品。以此組成的OneCool社群，在享有NFT獨家用途外，亦可透過Web3領域擴闊影視IP的延續性。

■《OneCool Collective：明日戰記》NFT■

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責任編輯：區祖飛

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