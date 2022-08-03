前衞韓風全新電動車Kia EV6　37.6萬入門版續航力達394km

▲ Kia推出全新電動車EV6，入門價37.6萬。

今年車壇有兩架讓人極之期待的全新電動車登場-現代（Hyundai）的IONIQ 5及起亞（Kia）的EV6。這對「孿生兄弟」除了同樣來自韓國外，更用上同一款新E-GMP底盤，基本硬件規格及動力系統等也相同，要分辨惟有靠內外觀。之不過兩者設計均走破格前衞路綫，一剛一柔，確實令人難以抉擇。這次先介紹屬「溫柔風」的Kia EV6，一換一入門價約37.6萬，與近年其他新推出的電動車車價相若，難怪能成為車界一大熱話。

▲ Kia 全新電動車 EV6 設 3 個版本，試駕的是細電後驅標準版，無論外形設計或配色上也科幻感十足，猶如架概念車般。

▲ 從車側看，明顯見到車頂向後傾的設計，更添跑味。

期待已久，韓國車廠Kia推出的全新Crossover SUV型純電動車EV6終於抵港，採用了廠方首次專為電動車而研發的全新底盤打造，有3個版本，包括最頂級的77.4kWh四驅GT-Line版、77.4kWh後驅Deluxe版，以及58kWh後驅入門版，一換一售價分別為$548,800、$438,800及$376,000，除電池大細及驅動系統有分別外，車廂及安全設備等都有不同。

▲ 一體式尾燈加上走馬式的 L 形指揮燈，以及鴨尾式擾流及翼型車頂擾流，帶來獨特的新鮮感。

▲ 設有智能電動尾門，自動打開前，尾燈會閃數下作提示，如用家立即離開，尾門就不會打開。

這次試駕的是入門細電後驅版EV6，雖說它是部CUV，但驟眼看上去車身較低矮，反而帶幾分跑味，「頭細身大」的設計在Kia過往推出的車款中更是前所未見。車身綫條流綫柔和，與四方硬淨的「大佬」IONIQ 5恰恰相反。而車頭傳統標誌性的虎面形鬼面罩亦有大革新，由Tiger Nose換成Digital Tiger Face，大玩前衞數碼風。由鬼面罩到進氣欄柵位都以密集式的長方條裝飾，加上同樣滲入條子元素的走馬式日間行車燈，感覺一體之餘，亦有種新鮮感。

電動車專屬底盤

EV6用了Kia專門為電動車而設的Electric-Global Modular Platform（E-GMP）新底盤，車身尺寸為4,680 X 1,880 X 1,550mm，軸距達2,900mm，加上兩邊車門底部的綫條一直往後延伸、向上彎曲至後輪拱，再與尾燈連成一綫，令車側輪廓更修長有型。不過最欣賞的都是橫跨整個車尾的一綫式尾燈，以及採用微微向上翹的鴨尾形擾流設計，的確有幾分Aston Martin的影子，辨識度大增。

▲ 呈長弧形的一體式雙 12.3 吋數碼儀錶板連觸控屏幕非常吸睛，惟兩幅式軚環設計較簡單及偏大。

▲ 車頭冚下有個額外的小行李箱，連同 490 升的尾箱空間，儲物量十足。

走進內櫳，第一個感覺是與外形一樣大玩科幻High-tech feel，試駕車以黑、灰、銀為主調，錶台上有塊一體式的全景弧形液晶顯示屏，由兩個同樣是12.3吋的TFT-LCD屏幕儀錶板及輕觸式屏幕組成。錶台及手枕位則棄用仿皮或鏡面，改為摸上手如布質的物料裝飾，更有年輕感。

但數到最吸睛的，相信非中控台莫屬。前排冷氣出風口對下有一排輕觸式控制鍵，除可調校冷氣外，還可一鍵轉為控制音響、手機等其他功能的介面，在坊間實屬少見。而旋扭式波棍、電子手掣、手機無綫充電板及杯架等，則置於一個懸浮式的中央鞍座上，Cyber味甚濃，下方及手枕下還有敞大的儲物空間，絕對是女生大愛。

▲ 前座有分區恒溫冷氣系統，控制板更可切換到調校冷氣或其他資訊娛樂功能，並支援語音識別及 Apple CarPlay。



儲物空間靈活

車廂空間布局靈活，5座椅選用了再生物料製造，響應環保。前排頭枕設計更非常獨特，整體纖薄輕巧，包覆感不錯，軟硬舒適，但入門版僅得駕駛席設有電動調校，冷暖座亦欠奉，有點美中不足。而在新底盤及長軸距設計下，後排腳部空間明顯超闊落，但頭頂位則相對較狹窄，即使可調校後排椅背傾斜度，但稍為高大的人亦容易頂頭，略為失色。

▲ 前座座椅包覆感高，惟僅得 GT-Line 版的副駕席才設有電動調校角度。

▲ 入門版不設天窗，即使後座腳位地台平坦，在向後斜落的車頂設計下，坐後座仍頗有壓迫感。

選擇CUV的車主，充足的儲物空間也是其中一個重要的考慮因素。EV6的車尾箱容量達490升，當折疊後排座椅後，儲物量就增至約1,300升。頭冚下並額外設有個52升的行李箱，可用來放置充電綫等細小物件。另為方便用家，EV6還配備了智能電動尾門，當身上袋有智能車匙及靠近尾門時，系統識別後會自動打開尾門，特別是當手上拿滿東西時，這絕對是個貼心功能。

續航操控有驚喜

性能方面，細電版搭載的是58kWh電池，馬力輸出為170ps、扭力達350Nm，由0至100km/h加速只需8.5秒。續航力長達394公里，如使用50kW快速充電的話，由10%充至80%只需63分鐘，最大充電功率為180kW。至於車主們關心的對外充電功能V2L，則只限GT-Line版本才有。

試駕EV6走一轉清水灣道，雖然是後驅設計，但行車反應及靈敏度高，操控算易上手。而平日大多數電動車也欠奉的軚感，在EV6上反而不俗，沒有單純輕飄飄的感覺。攻彎轉向或上落斜亦紮實穩陣，避震則中規中矩，沒有明顯的顛簸感。胎噪及隔音表現有驚喜，僅有輕微雜聲，廠方更貼心內置了幾款環境聲音讓駕駛者選擇，如下雨、海浪、咖啡室等，免得車廂環境過靜令人不習慣。

▲ 儀錶板左下角會顯示所選的動能回收級別，並有 ECO、Normal 及 Sport 3 款駕駛模式選擇。

可選能源回收級別

值得一讚是EV6搭載了廠方最新一代的智能制動能源回收系統，分別有0、1、2、3、i-PEDAL及自動模式6種級別選擇，可用軚盤後方的撥片操作。如選級別0的話，駕駛感會類似汽油車，回收動能為最低，達致滑行減速效果，方便在高速公路行駕。而選i-PEDAL的話，即是能源回收力最強，駕駛者毋須踩Brake已能將車慢慢停下。這系統對於電動車新手來說尤其方便，可循序漸進去適應回收動能的駕駛感。

▲ 充電位貼心隱藏在車尾右側的尾燈及指揮燈之間，輕按便可開蓋，令車身設計更簡約。

EV6亦搭載了一系列先進的ADAS輔助駕駛系統，包括前方碰撞預警系統、Auto-Hold、後方交通防撞主動煞車輔助、車道偏離警示及車道保持輔助系統等，而Deluxe及GT-Line版還追加了360全景泊車鏡頭、盲點防撞警告及監控影像系統，大大提升安全及便利性。以整體行車、性能、設計或續航力來看，就算是入門版的EV6，相信也足夠應付香港街道有餘，加上一換一門檻價僅37.6萬，的確會令不少車迷心動。

規格表

售價：$376,000（一換一計劃）

車型：5 門 5 座位掀背車

電池：58kWh 鋰電池

最大馬力：170ps / 3,400rpm

最大扭力：350Nm / 3,400rpm

驅動形式：永磁交流同步馬達、後驅

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

制動：前～通風碟／後～實心碟

車身：4,680 X 1,880 X 1,550mm

輪軸距：2,900mm

風阻系數：Cd0.28

輪胎：前/後～235/55R19 合金輪圈

0-100km/h 加速：8.5 秒

最高續航力：394km（WLTP）

查詢：錦龍汽車（2760 9933）