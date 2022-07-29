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1. 1000M家居寬頻價格大比併 最低價每月$78 VS 月費$99送Disney+

最近香港寬頻大賣廣告，1000M家居寬頻月費99元兼且送Disney+。但相比之下，另有一間公司禮品無咁豐富，但月費低至78元。你又會點揀呢？

2. 澳洲一半以上地區 樓價下跌 悉尼兩年來首次下跌

想喺海外置業要留意，澳洲加息後樓價下跌，部分悉尼地區樓價更有雙位數跌幅!

3. Expedia分析3大熱門旅遊地最新機票價格 聖誕前去倫敦可慳一半機票

Expedia分析，希望以最相宜的機票價格前往歐洲旅行的人，可考慮於11月出發，因為機票價格比旺季平50%以上。

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