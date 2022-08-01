【消費優惠】優品360至優價Familie蜂蜜$68/2件 麥提莎朱古力分享裝$54/2件 個人增值 10:30 2022/08/01 分享： 分享： 優品360至優價由即日起至8月4日，Familie野花蜂蜜或野生森林蜂蜜500克，至優價為$68/2件，唧唧裝，方便使用，辦公室必備！麥提莎朱古力分享裝144克（各款），至優價為$54/2件，大大袋分享裝，想隨時食都無問題！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Haagen-Dazs迷你杯$130/6杯 品客薯片$13.5一件 今日 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Haagen-Dazs迷你杯$130/6杯 品客薯片$13.5一件 【消費優惠】都會海逸酒店 推星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 2022/07/31 【消費優惠】都會海逸酒店 推星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 【消費優惠】九龍香格里拉與3間本地老字號合作 $428起嘆昔日地道美食及海鮮自助餐 2022/07/31 【消費優惠】九龍香格里拉與3間本地老字號合作 $428起嘆昔日地道美食及海鮮自助餐 【好去處】LEGO迷留意 首個樂高DUPLO主題打卡布置 2022/07/30 【好去處】LEGO迷留意 首個樂高DUPLO主題打卡布置 【好去處】新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 打造大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/30 【好去處】新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 打造大阪一町7大爆笑打卡位 朱古力 著數優惠