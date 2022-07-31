【健康增值】胃腸道基質腫瘤防不勝防　精準治療助減低復發機會

7月份是胃腸道基質腫瘤（Gastrointestinal Stromal Tumors，簡稱GIST）月，病名有點長，事實上它影響的人體位置也廣，包括食道、胃、大腸、小腸甚至直腸，當中較常見於胃部。

有別於一般腫瘤，GIST位處黏膜層以下的深入地方，而且大多原因不明，也難在預防下工夫。幸好醫學進步，對付GIST的方法療效甚佳，延長患者壽命外，也保持他們的生活質素。

胃腸道基質腫瘤（GIST）既非常見也非罕見，有別於我們常在腸胃黏膜上發現的腫瘤，臨床腫瘤科專科醫生林嘉安解說：「GIST是在肌肉層或在較低的漿膜層生長出來的腫瘤。它的特別之處，雖同是GIST一類，惡性程度也可大相逕庭，部分可一直觀察毋須做手術；有些必須進行切除，甚至會轉移有可致命的危機。」

顧名思義，在腸胃不同地方都可見其蹤，簡單來說，是整個腸胃道和消化道都可出現，食道都有，較常見是胃部，甚少見的位置是小腸、大腸和直腸。

病情差異大

為何不叫它是胃癌或腸癌？林醫生說，一般癌症都有表皮的特性，如腺癌和鱗癌。GIST則有梭形細胞的特徵，不會直指稱為癌，會稱之為瘤。也不會分類為良性瘤或惡性瘤，因為其特性多變兼差異大，由生長得緩慢至具擴散性也有。腫瘤大小由1cm至10cm也有，細小的GIST可以毫無病徵，很多時是因照腸胃鏡意外被發現。

「GIST狡黠的地方，其他腫瘤是在黏膜上生長，大至一定程度會破損、流血甚至造成器官阻塞。但GIST就算體積大，但多位處黏膜層以下的深入地方，腫瘤少有破損及阻塞情況，大至5cm、10cm也可以沒明顯病徵。有時待大至壓到腸胃道，患者才有不適感覺。」

如出現病徵，病人會感到腹脹、腸胃不適等。也有腫瘤大至一定程度，蝕穿黏膜造成流血，更嚴重是腸塞，令當事人難以下嚥、胃口欠佳和排便困難。部分病人確診時腫瘤已轉移至肝，右上腹會膨脹。

「有時病人會以為是腸胃不適所致，情況持續因此去照胃鏡，但其實照胃鏡都有可能令GIST成漏網之魚，因胃鏡照出來黏膜平滑，未必為意在黏膜下的GIST。」

偶發病症 遺傳因素少

要揪出GIST，林醫生表示，第一是照內窺鏡，也可配合內窺鏡照超聲波，除可照出腸胃道表皮情況，連黏膜下的狀況也一覽無遺。另外磁力共振、電腦斷層掃瞄及正電子掃瞄，都可偵測到GIST。

香港的GIST患病數字缺乏，正式統計數據不多。本港每年胃癌新症約為1,200人，GIST約為100人，患者一般以中老年人居多。遺傳因素相對少，除了一些極端罕有的遺傳綜合症，多屬偶發病症。

治療GIST要視乎患病期數，林醫生指，如是局部並無擴散的GIST，可進行手術切除，這情況做完手術已可根治，惟因為它有不同惡性，腫瘤科醫生需要病理學家之助，一、確定腫瘤大小，醫學定義，GIST大於5cm或以上屬於大型腫瘤，愈大復發風險愈高；二、觀察細胞分裂指數，從中可知腫瘤的活躍度，愈高表示愈活躍。醫生會將以上兩項合併考量，會作出一個綜合評估，加上腫瘤位置，得出患者的復發風險高低。

大多對標靶藥反應理想

復發風險高的GIST患者，切除手術後會建議服用標靶藥3年作輔助治療。若屬於不幸已轉移的腫瘤至肝或肺，此情況無法根治，會採取紓緩治療。喜訊是GIST對標靶藥的反應甚佳，部分患者不用做切除手術，而直接服用標靶藥來控制腫瘤。

他說，標靶藥用於GIST治療已有十多年，大部分病人用一種標靶藥已足夠，惟藥用了一段時間或會出現抗藥性，近年出現了第三綫、第四綫甚至是根據病人的基因特性來決定使用哪類標靶藥。此類標靶藥的好處是，較傳統化療的副作用輕微，譬如較少脫髮和骨髓抑制，加上是口服，病人可在家中進行治療，效果亦理想。

停藥未必是好事

治療理想，但GIST難從預防入手，林醫生解釋：「此病無一個明顯的風險因素，如吸煙與肺癌息息相關、肝炎帶菌者增加肝癌機會，除一些罕有族群綜合症的誘發機率大一點外，未知高危因素，預防也無從入手，反而及早發現更重要。」

80%至90%的GIST病人都可見細胞的KIT基因突變，餘下5%至10%為PDGFRA基因突變導致患病，傳統使用的標靶藥都是針對以上兩類的基因。那病人一般要服用標靶藥多久？「腫瘤無擴散，一般須服用3年，為之完成了一個根治療程；若已擴散則要無限期服標靶藥。病人經常會問何時可停藥，要視乎兩個情況：一、出現抗藥性；二、副作用太多難以持續，所以停藥也並非好事。」

作者：周美好

責任編輯：周美好、劉妙賢

（節錄）

【原文：防不勝防胃腸道基質腫瘤 精準治療助減復發】

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