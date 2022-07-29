【寬頻格價】1000M家居寬頻價格大比併　最低價每月$78 VS 月費$99送Disney+

在暑假期間，大家留在家中上網的時間都會增加。現時市面上的1000M家居寬頻計劃，邊間最抵呢？近日香港寬頻大灑金錢賣廣告，月費99元而且送Disney+。但相比之下，另有一間公司提供月費78元，但禮品沒那麼豐富，你會如何選擇？

以下將會為大家比較一下，由於不同地區以及公屋、私人樓宇的價錢收費都會不同，因此本文會以觀塘區的私人屋苑—凱滙；以及附近的公屋屋苑翠屏邨作比較，所列出的價錢只供參考。

■各大電訊商1000M家居寬頻比較■

（按月費高至低排序）

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綜合各間電訊商的收費，以中國移動的「家居寬頻1000服務計劃」最吸引，月費只需78元，並可享免680元安裝費。不過，此計劃似乎只有公營屋邨才可享有，因為當搜尋私人屋苑—凱滙時，並沒有顯示這個服務計劃。

另一邊廂，香港寬頻最新推出的計劃則聲稱私人樓宇及公屋同價。旗下的「HK$99/月1000M家居寬頻連免費串流平台或5G流動通訊服務」，不論是公屋，還是私人樓宇都是每月收費99元，為全行最低收費。但此優惠只針對暑假期間推出，至8月31日。

在享有寬頻服務的同時，用戶還有三選一優惠：（1）任睇Disney+；（2）免費MyTV Gold；（3）免費5G 10GB流動通訊服務。另外，更有免寬頻安裝費（原價680元）。

若是香港寬頻現有家居寬頻客戶，每推薦一位親友成功新登記及安裝指定家居寬頻服務，每月可享100元寬頻服務月費賬額回贈，推薦兩個人的話就可減200元。

責任編輯：鄭樂怡

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