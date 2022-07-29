【疫下旅行】Expedia分析3大熱門旅遊地最新機票價格　聖誕前去倫敦可慳一半機票　

疫情下，港人已有2年多沒有出外旅行放鬆心情，不過各地陸續通關，加上政府即將在下月7日派發消費券，大家又會如何利用呢？為協助旅客有效地規劃行程，精明使用5,000元消費劵，Expedia分析2022下半年間，從香港來往世界各地的平均機票價格數據，同時為未有打算出外旅行的港人提供了本地Staycation優惠。

11月前往歐洲 較8月平50%

Expedia指，自今年6月以來，歐洲逐漸成為最受香港人歡迎的外遊地區，參照平均機票價格數據，希望以最相宜的機票價格前往歐洲旅行的人，可考慮於11月出發。此時段與8月的旺季票價相比可低50%以上。

根據Expedia網站的海外住宿需求數據指，倫敦是今個夏季最受港人歡迎的旅遊地點第一位，緊隨還有曼谷和新加坡。若於11月聖誕旺季前出發到倫敦，將可以節省最多一半的機票費用。而計劃到曼谷的港人，想節省旅費，不妨考慮在9至11月期間出發，該時段的平均機票價格較7月旺季低約20%至25%。新加坡作為今個夏季最受港人歡迎的第3個旅遊點，Expedia的平均機票價格數據顯示，如旅客在8月出行，機票價格會較為實惠，否則可考慮於年底12月出發，以享受更低價格。

為滿足旅客今個夏天對Staycation的需求，Expedia為旅客推介以下優惠， 並推出新一輪Tap & Go拍住賞萬事達卡消費劵優惠，由8月1日至31日期間，使用Tap & Go拍住賞萬事達卡預訂指定酒店並輸入「MCCVS15」優惠代碼可享額外85折。

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責任編輯：區祖飛

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