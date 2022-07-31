【計時腕錶】「機芯0氧氣」咩玩法？傳奇登山家Nimsdai上珠峰實測

在「鐘錶與奇迹2022」展覽中，Montblanc共推出5款新作，其中一枚大玩「機芯0氧氣」噱頭，更特別邀請常與氧氣惡劣環境搏鬥的傳奇登山家Nimsdai Purja作測試（其傑出成就更獲頒大英帝國員佐勳章）。另外，怎能遺漏Montblanc旗下Villeret製錶廠的經典設計來個新版本？今年被欽點的是Minerva Monopusher Chronograph系列腕錶，加推紅箭頭和鏤空機芯版本，錶迷豈可錯過呢？

限量290枚 向登山家致敬

今年5月，Nimsdai戴上其中一枚Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen計時腕錶，在沒有氧氣輔助的情況下，前往珠穆朗瑪峰頂峰進行測試。首先去除機芯內部氧氣，好處是不只能消除高海拔溫度劇烈變化而可能產生的起霧現象，更可以防止零件被氧化。沒有氧氣，所有銅鐵鏘鋼製的元件壽命會更長，讓腕錶歷經長久的時間也能保持精準。為能確保Nimsdai的裝備在登山時不會發生故障，出發前製錶師也作出多項改進，如為機芯加添特別的潤滑油，可以在低至-50℃的溫度下仍可運作，只因機芯精確度取決於元件有否良好的潤滑。另外，此錶也有另一個首創，用於紀錄山上各種行動實測時間的計時功能，加上重量非常輕巧的鈦金屬錶殼、帶有羅盤方位的雙向陶瓷滾花錶圈，統統都能幫助Nimsdai在山上掌握方向。

最後一提，在Montblanc世界，限量發行的數量也別具意思，290枚是向Nimsdai登頂需要攀登共29,031英呎高度的意志而致敬。

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產品查詢：2523 6637

作者、責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命（收費文章）】

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