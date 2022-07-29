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【海外樓價】澳洲一半以上地區 樓價下跌 悉尼兩年來首次下跌

個人增值 15:56 2022/07/29

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全球通脹問題嚴重，澳洲亦不例外，澳洲央行7月時再加息0.5厘，指標利率提高至1.35厘，是自5月以來第3次加息。受加息影響，澳洲目前有一半以上地區正經歷樓價下跌情況，當中悉尼House(獨立屋)在第二季的價格下跌2.7%，這是兩年來首次季度錄得下跌。

根據Domain數據顯示，由於可負擔性差、通脹飆升及借貸能力下降打擊需求，悉尼House(獨立屋)的價格現時的下跌速度是Unit (單層單位)的五倍。根據資料，截至6月的三個月裡，悉尼的House(獨立屋)價格下跌2.7%，這是兩年來的首次季度下跌，也是自2019年初以來的最大跌幅。同期，Unit(單層單位)房價格下跌0.6%，專家預料未來下跌速度或會加快。

分析指澳洲現時正處於低迷階段的開始，相信樓價會繼續下跌，並認為澳洲樓價有機會從高位下跌10%至15%，特別是疫情期間上升40%的情況下。澳洲另一城市，墨爾本House(獨立屋)的表現也遜於Unit(單層單位)，價值下降0.9%，而Unit(單層單位)價格上漲0.4%，這是自2020年疫情爆發以來，Unit(單層單位)的表現首次超越House(獨立屋)。在澳洲所有首都城市中，House(獨立屋)價格兩年來首次下跌，下跌0.9%，而Unit(單層單位)下跌0.6%。在疫情期間，全國House(獨立屋)從低谷到高峰平均上升34%，而Unit(單層單位)僅上漲10%，現時悉尼部分最富裕郊區和沿海地區的房價受到的打擊最嚴重。

根據 PropTrack 為《澳大利亞人報》所做的郊區分析，澳洲目前一半以上地區正經歷房地產價值下跌情況。截至 6 月季度，悉尼跌幅最大的是悉尼西部 Mulgoa 的House(獨立屋)（-22.72%）、悉尼南部 Taren Point 的Unit(單層單位)（-22.11%）和 Manly的Unit(單層單位)（-20.44%）。在墨爾本，東南部Dandenong South的House(獨立屋) （-20.86%）、Red Hill的House(獨立屋) （-20.36%）和Flinders的House(獨立屋) （-19.34%）都位於Mornington半島。內東區的優質郊區導致本季度房價平均下跌6.1%，跌幅最大，其次是莫寧頓半島，下跌2.6%。

 

責任編輯：陳玉蓮

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