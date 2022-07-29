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【港元定存】港元12個定存高見3.1厘　再現破頂　美元定存最高3.6厘（新增各存期最高息之選）

收息攻略 14:32 2022/07/29

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在美國昨日宣布加息0.75厘後，再有中小行調整定期存款利率。富邦最新全面調整其港元及美元定存利率，調整後的12個月、6個月及9個月的港元定存息均為全城最高。12個月定存達破頂3.1厘息，力壓招商永隆及花旗提供的2.75及2.71厘息。而此前長息之中，最高為工銀亞洲及華僑永亨的388天、3厘年息，今次亦被富邦超越。

■12個月港元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

■9個月港元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

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■6個月港元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大
    +2

■3個月港元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

多個存期港元定存息破頂
富邦最新宣布，3個月、6個月、9個月及12個月港元定存息都有上調。12個月存息由原來的3厘調高至3.1厘；9個月及6個月年息均調高0.2厘，至分別3厘及2.9厘，這三個存期的年息均為全行最高。

至於3個月港元存息的加幅最大，加0.3厘至最新的2.4厘息，僅次於花旗的2.48厘息。3個月、6個月、9個月及12個月港元定存息起存額均為50萬元，適用於以全新資金或兌換資金開立定存戶口。

事實上，昨天美國宣布加息後，早有銀行已作出行動。【詳見︰美國加息後 中小行即加短期港元定存息

■12個月美元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

■9個月美元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

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■6個月美元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

■3間3個月美元定存息最高銀行■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大


美元定存息加幅進取
除此之外，富邦美元各存期的定存息都調高至全行最高水平，加幅相當進取。12個月美元定存息調高0.2厘至3.6厘，大幅拋離花旗提供的3.07厘息。

9個月及3個月的年息均加0.3厘，至分別3.5厘及3.1厘水平。6個月存息加幅更達0.4厘至最新3.4厘。

【相關文章︰美資行也搶美金 推3.07厘美元定存

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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