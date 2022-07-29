【1萬元消費券】8月7日派第二階段消費券　即睇邊5大物管公司可用消費券交管理費

電子支付愈來愈普及，用戶只要透過手機應用程式即可繳交費用，方便快捷。政府將於8月7日派發第二階段電子消費券，除了用作購物外，現時WeChat Pay HK及Alipay HK亦相繼與本港物業管理公司合作。

WeChat Pay今日宣布與仲量聯行及啟勝管理服務有限公司促成合作夥伴關係，兩間公司旗下管理屋苑或大廈將於2022年8月1日正式接入WeChat Pay HK電子支付服務，業戶可陸續於WeChat Pay HK内登記及繳付物業管理費，省卻處理交易時間，加快流程。

在5大物管公司中，仲量聯行可以使用Alipay HK及WeChat Pay HK支付平台。另外，新地旗下的康業和啟勝管理公司的物業用戶可以使用WeChat Pay HK平台；而長實旗下港基、高衞兩間管理公司均接受以AlipayHK支付管理費。

■5大物管公司可用消費券平台■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

啟勝除了WeChat Pay HK之外，去年亦與Mastercard合作，住客可以用Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡在應用程式中繳付管理費。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經