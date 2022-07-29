45R召集日本全國藍染職人　開藍染快閃店歌頌傳統技術

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藍染技術源遠流長，最初源於中國，及後傳到日本後得以發揚光大，今天以此國度出產的藍染服裝被視為全球最優質的產品，不少日本品牌例如Porter Classic或Blue Blue Japan等均是生產藍染技術的高手，當然更不可少了我們熟悉的45R！而品牌最近在置地廣場開設了「45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale」POPUP STORE，就正好再一次向大家訴說品牌的藍染有多厲害。
藍染技術博大精深，要用人手控制不同的藍調實在殊不簡單，45R過往就曾經開發了超過50種不同的藍，而今次在Popup Store向大家展示的，正是品牌標誌性藍染方法Ai Indigo。
話說Ai Indigo來自日本天然植物染料，它與普通Indigo染製方法不同，首先將紗線每天染色兩次並持續兩周染色以達到最飽滿的藍，完成後會利用植物染料，令其Ai Indigo變成品牌專屬帶有灰藍色調的日系復古風。
而適逢45R踏入45週年，推出一個名為Ai Shokunin Iroiro 45藍職人Iroiro 45系列，品牌廣邀日本國內Ai Dye藍職人組成Iroiro 45系列，大家以自己的藍染手法一起譜寫出45R專屬的Ai Indigo色譜。
而首次登場的5位藍職人分別來自東京都青梅市、有松、奄美大島、德島縣及益子，他們以日本傳統扎染技術絞染、結合了染、織的「絣」（Kasuri）、刺繡及patchwork等，重新演繹日式工作服及和服等日本傳統服飾。每款產品都由藍職人親自調製，無論顏色配搭、藍染比例都獨一無二，鍾情於「藍」的男女，不要錯過是次朝拜的機會。
45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale POPUP STORE
日期：即日起至8月4日
時間：11am – 7pm
地點：中環置地廣場地庫BELOWGROUND
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌