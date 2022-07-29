45R召集日本全國藍染職人　開藍染快閃店歌頌傳統技術

藍染技術源遠流長，最初源於中國，及後傳到日本後得以發揚光大，今天以此國度出產的藍染服裝被視為全球最優質的產品，不少日本品牌例如Porter Classic或Blue Blue Japan等均是生產藍染技術的高手，當然更不可少了我們熟悉的45R！而品牌最近在置地廣場開設了「45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale」POPUP STORE，就正好再一次向大家訴說品牌的藍染有多厲害。

▲ 45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale POPUP STORE由即日起至8月4日，限定店布置一絲不苟，品牌將種植Ai Indigo Dye植物（蓼藍葉）的情景由日本帶到香港，日本人和本地團隊做事認真可見一斑。（圖片品牌提供）

藍染技術博大精深，要用人手控制不同的藍調實在殊不簡單，45R過往就曾經開發了超過50種不同的藍，而今次在Popup Store向大家展示的，正是品牌標誌性藍染方法Ai Indigo。

▲ 藍染技術極難操控，這一次Ai Shokunin Iroiro 45藍職人Iroiro 45系列，品牌廣邀日本全國各地Ai Dye職人參興，男女裝同時供應。（售價待定／圖片品牌提供）

▲ 藍染技術極難操控，這一次Ai Shokunin Iroiro 45藍職人Iroiro 45系列，品牌廣邀日本全國各地Ai Dye職人參興，男女裝同時供應。（售價未定/圖片品牌提供）

▲ 叫人眼前一亮的女裝patchwork kimono外衣。（售價待定／圖片品牌提供）

話說Ai Indigo來自日本天然植物染料，它與普通Indigo染製方法不同，首先將紗線每天染色兩次並持續兩周染色以達到最飽滿的藍，完成後會利用植物染料，令其Ai Indigo變成品牌專屬帶有灰藍色調的日系復古風。

而適逢45R踏入45週年，推出一個名為Ai Shokunin Iroiro 45藍職人Iroiro 45系列，品牌廣邀日本國內Ai Dye藍職人組成Iroiro 45系列，大家以自己的藍染手法一起譜寫出45R專屬的Ai Indigo色譜。

▲ 45R的藍染產品都是從紗線著手染色，有別於坊間一般會先製成成衣後才染色的方法，以達致濃郁深邃的藍色。藍染產品會隨著時間而逐漸褪色，藍色染料和紗線的白色之間產生明顯的對比，穿久了更顯得有豐富的層次感。（圖片品牌提供）

▲ 同場可見為品牌45週年推出的Indigo Combo Set of 45 Crew T-shirt，利用世界各地優質的棉花紡織成面料然後縫製，當中的棉計有美國的Supima、印度的Khadi或一直是品牌皇牌棉之一的非洲Zimba津巴布韋棉，以各款別具特色的棉製出有別於坊間一般的tee，對原材料的堅持正是45R社長對面料的執著。（圖片品牌提供）

▲ 不要小覷這系列的tee，衫身有著玩味細節，例如來自美國棉花的Supima，Tee身下角印上拿著棉花的美國自由女神圖像，不同地區出現不同的圖案。（圖片品牌提供）

而首次登場的5位藍職人分別來自東京都青梅市、有松、奄美大島、德島縣及益子，他們以日本傳統扎染技術絞染、結合了染、織的「絣」（Kasuri）、刺繡及patchwork等，重新演繹日式工作服及和服等日本傳統服飾。每款產品都由藍職人親自調製，無論顏色配搭、藍染比例都獨一無二，鍾情於「藍」的男女，不要錯過是次朝拜的機會。

45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale POPUP STORE

日期：即日起至8月4日

時間：11am – 7pm

地點：中環置地廣場地庫BELOWGROUND