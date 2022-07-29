【消費錦囊】百佳推早鳥優惠 最高可獲＄300優惠券 原來有限制？

踏入8月，第2期電子消費券亦即將於7日起分階段發放。百佳超級市場搶閘推出消費券早鳥優惠，今次會加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。

由明日起至8月18日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1,500元，即送4 張50元優惠券 (總值200元)，每單交易最多可獲4張50元優惠券1次。不過各位精明消費者者要留要50元優惠券到期日為2022年8月25日，亦即短時間內便要用盡該優惠券。另外，易賞錢 App 會員更可以額外獲得100元電子優惠券，即最高可獲300元優惠券，而100元的電子優惠券只限門市使用。

另一方面，4張50元優惠券亦有限制，3張50元百佳門市優惠券，可於購買任何產品滿150元或以上使用，但每次只限使用1張，亦即要買滿450元才可用到減150元，另1張50元百佳網店優惠券，要用於購買任何產品滿800元或以上使用，而且每次只限使用1張。

購買任何大量物品之前，作為精明消費者可以先預算個人家庭需求，不要囤積過多的物品，若真有需要才作出購買。

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