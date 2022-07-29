  • 33°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費錦囊】百佳推早鳥優惠 最高可獲＄300優惠券 原來有限制？

精明消費 11:45 2022/07/29

分享：

分享：

踏入8月，第2期電子消費券亦即將於7日起分階段發放。百佳超級市場搶閘推出消費券早鳥優惠，今次會加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。

由明日起至8月18日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1,500元，即送4 張50元優惠券 (總值200元)，每單交易最多可獲4張50元優惠券1次。不過各位精明消費者者要留要50元優惠券到期日為2022年8月25日，亦即短時間內便要用盡該優惠券。另外，易賞錢 App 會員更可以額外獲得100元電子優惠券，即最高可獲300元優惠券，而100元的電子優惠券只限門市使用。

另一方面，4張50元優惠券亦有限制，3張50元百佳門市優惠券，可於購買任何產品滿150元或以上使用，但每次只限使用1張，亦即要買滿450元才可用到減150元，另1張50元百佳網店優惠券，要用於購買任何產品滿800元或以上使用，而且每次只限使用1張。

購買任何大量物品之前，作為精明消費者可以先預算個人家庭需求，不要囤積過多的物品，若真有需要才作出購買。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月29日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月29日）
【消費優惠】123 by ELLA買2件貨品滿$88 即送韓國保濕面膜2片
今日
【消費優惠】123 by ELLA買2件貨品滿$88 即送韓國保濕面膜2片
【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！
今日
【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！
【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」　最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車
2022/07/28
【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」　最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車
【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯　買任何產品加$25換購
2022/07/28
【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯　買任何產品加$25換購
網上購物 家品 電子支付 網購平台 家電 虛擬銀行 著數優惠 商場 美食 定期存款

下一篇文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月29日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】759 阿信屋12周年慶限時優惠　key coffee即溶咖啡每件$28.9
【消費優惠】759 阿信屋12周年慶限時優惠　key coffee即溶咖啡每件$28.9
【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！
【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！
【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」　最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車
【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」　最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領　ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票
【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領　ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票
【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯　買任何產品加$25換購
【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯　買任何產品加$25換購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款