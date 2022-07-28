通脹周期下咩都加價，上半年最少21款醫療保險加價，消費者面對醫療保費上升，又有甚麼招數應對？育有子女的年輕夫婦希望能用儲蓄的三分之二來作3至5年期的投資，應該要點做？看看龔成是如何回答；有調查顯示，港人理想退休年齡有年輕化趨勢，近4成人希望於60歲前退休，比率較去年高7個百分點。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 最少有21款醫療保險加價 教你一招應對方法（附醫療保險價格調整一覽）

通脹周期下咩都加價，上半年最少21款醫療保險加價，消費者面對醫療保費上升，又有甚麼招數應對？

2. 30多歲夫婦育一名小孩持50萬現金 想用三分之二現金作投資應該點做？

育有子女的年輕夫婦希望能用儲蓄的三分之二來作3至5年期的投資，應該要點做？看看龔成是如何回答

3. 近4成港人望於60歲前退休 比一年前更努力規劃及實行退休儲蓄

有調查顯示，港人理想退休年齡有年輕化趨勢，近4成人希望於60歲前退休，比率較去年高7個百分點

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