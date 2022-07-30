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【好去處】新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo　打造大阪一町7大爆笑打卡位

精明消費 10:00 2022/07/30

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今個暑假，新城市廣場帶來全新「偽出國」體驗，有期間限定的日本IG百萬人氣插畫主題布置，以及全新開放的戶外唯美打卡樂園，打造IG-able的拍照場景，粉絲及日本迷必要朝聖！

期間限定展覽《新城市廣場X Keigo大阪一町》由即日起至9月12日舉行，以大阪商店街為靈感，配合日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）筆下角色的搞笑日常。換上運動裝的主角扮固力果跑跑人廣告招牌、在十字路口以超慢速駕駛的樹懶先生、被長嘴耽誤了的大阪燒廚神鱷魚先生、還有巨大化充氣雞泡魚、章魚燒八爪魚等經典大阪景色，7大打卡位夠晒爆笑。

《Keigo夏日涼浸浸雪條店》更有兩大可愛角色樹懶及長頸鹿先生化身可愛造型冰凍雪條，《Keigo盛夏快閃商店街》則有大量精品發售，當中逾10款商品更是首次登場，包括：高下立見啤酒杯、樹懶先生超萌體重電子磅及家居地毯等，亦有商場獨家精品可供換領。同場更有Keigo畫作展覽，其中兩款NFT作品首次於商場展出，亦有Keigo的親筆之作。

    點擊圖片放大
    +2

新城市廣場 X Keigo日日一町
地址：沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場及3期2樓
日期：即日起至9月12日
時間：12nn至10pm

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位（收費文章）】

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