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【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」　最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車

精明消費 17:49 2022/07/28

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新地十二大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）繼早前推出夏日大抽獎送出名貴房車及一系列電子潮物後，今日（28日）再度加碼推出四大消費優惠迎接8月7日到手的消費券，加上各場多項消費券推廣優惠，共送出逾1,000萬元的電子贈券。

顧客以6大指定電子消費券支付工具於新地十二大商場消費滿指定金額，可換領4重獎賞優惠，獎賞更可累積換領，多買多賞。

回贈最多可達$2,050電子贈券及6小時免費泊車券

由8月7日至8月31日期間，顧客於指定商場即日電子貨幣消費滿500元即送價值50元電子贈券及1小時免費泊車券；滿2,500元送總值500元電子贈券及2小時免費泊車券；滿5,500元送總值1,500元電子贈券及3小時免費泊車券。

推廣期內，更有The Point會員限定優惠，於指定商場的Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿200元，並於該交易內使用最少20元Point Dollar，即額外送10元商場／商戶電子贈券。四重獎賞合共賞最多2,050元電子贈券及高達6小時免費泊車券！

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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