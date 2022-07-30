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【好去處】中環街市扭蛋夏令營 200部扭蛋機 動漫迷不容錯過

精明消費 19:00 2022/07/30

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中環街市與BANDAI由即日起至8月17日，舉辦《GASHAPON PLUS扭蛋夏令營》，場內有超過200部最新型號扭蛋機，以及首次在港登場的平面扭蛋機FLAT GASHAPON，動漫迷不容錯過。

位於中環街市地下的OASIS，更會化身動物露營主題區，布置包括帳篷、木椅、營火等，並提供可愛度爆燈的動物探險隊及露營動物第四彈扭蛋。顧客更可與高達5呎的北極熊及4呎的貓貓立像，一同參加夏日營火會，迎接暑假。

而BANDAI早前在日本推出的新型扭蛋機FLAT GASHAPON，更會首次衝出日本，在中環街市2樓讓一眾動漫迷率先試玩。包括鬼滅之刃及東京復仇者的A4文件夾、動漫色紙及墊板、A5迷你海報等，全部首次在港推出。扭蛋迷憑3張扭蛋內附小冊子，即可換領GASHAPON熊仔襟章，憑5張更可獲得GASHAPON環保袋。

中環街市會員於場內指定商戶，以即日電子貨幣單一消費滿$100或以上，即可獲得$50餐飲現金券一張；消費滿$200或以上，即可獲得$100購物現金券一張。

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：中環街市 X BANDAI 扭蛋夏令營 必玩首度登場平面扭蛋機

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