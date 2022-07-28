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【美國加息】滙豐加美元儲蓄存息後幾耐會加P？　從上一個加息周期獲得一些啟示

個人增值 18:01 2022/07/28

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美國聯儲局在議息後最新宣布加息0.75厘，本港銀行滙豐及渣打香港最新宣布上調美元存款利率，不過最優惠利率（P）則仍維持在5%不變。在今個加息周期下，港銀何時才會加P呢？我們或許可以從上一個加息周期得到一些啟示。

2018年滙豐上調美元存款息  4個月後加P

美國對上一個加息周期是在2015年至2018年，當時滙豐銀行的美元儲蓄存款戶口利率及至2018年5月4日才由0.001%的極低水平，調升至0.1%；並在同年6月14日再由0.1%調高至0.25%。

在美元儲蓄存款戶口利率當年5月初步上調後的4個月後，即2018年9月28日，滙豐才上調最優惠利率，由原來的5%水平上調至5.125%。該行的港元儲蓄存款戶口利率亦在同一時間調高12.4點子，由本來的0.001%調升至0.125%。

由此可見，根據過去的情況，最優惠利率會在美元儲蓄存款戶口利率上調一段時間之後才調升。

港元的存息亦非與美元存息同步上調，今次也一樣，目前4大銀行的港元儲蓄存款利息，仍處於極低水平。

■香港四大銀行目前港元儲蓄存款息■

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不過，今個加息周期，情況可能有點不一樣。

滙豐今日加存息幅度  等於4年前的2次加幅

滙豐在今天（28日）最新宣布上調美元儲蓄存款戶口利率24.9點子，由0.001%調高至0.25%（該行對上一次於2019年10月31日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減息9.9點子）。

另一間銀行渣打香港亦與滙豐一樣，在今天宣布上調美元儲蓄戶口利率，加幅一樣，同樣是由0.001%上調至0.25%。

值得留意是，滙豐在4年前是分兩次，才由0.001%加至0.25%，但今日是一次過加到這個水平。

這是否意味著，今次滙豐調整美元儲蓄存款戶口利率直至加P，相差的時間少於上一輪加息周期的4個月？

【相關文章︰睇實銀行CASA比率  評估加息時機（附16銀行比率）

【相關文章︰聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？關於金管局接錢的5件事

【相關文章︰美國加息後 中小行即加短期港元定存息

 

責任編輯：鄭樂怡

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